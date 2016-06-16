Группа европейских экспертов ознакомилась с работой пунктов пропуска на Черниговщине

На границе гости ознакомились с ходом эксперимента по оформлению легковых транспортных средств, статистическими показателями работы пунктов пропуска, оценили уровень и систему обмена информацией между ДФС и ГНСУ, ознакомились с механизмом применения принципа «единого окна» на таможне.В Черниговской таможни ДФС объяснили, что проект Twinning охватывает следующие компоненты: модернизация законодательства в сфере интегрированного управления границами, оперативные аспекты сотрудничества в сфере интегрированного управления границами и развитие системы борьбы с коррупцией. Он направлен на выполнение Украиной обязательств в таможенной сфере в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина - ЕС, в частности, установление института уполномоченного экономического оператора, присоединение к Конвенции о совместной транзитной процедуре, полноценное функционирование комплекса «Электронная таможня» и разработку эффективной антикоррупционной стратегии.