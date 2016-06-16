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Первый остановочный комплекс появился на улице Рокоссовского – на остановке возле «Хит-рынка». Похвастался новинкой заместитель городского головы Александр Ломако.
Впрочем, пользователи соцсетей раскритиковали «первый блин». Особенно досталось миниатюрной лавочке, способной вместить не более двух человек.
Также вопросы возникли по поводу «легкости» конструкции. Черниговцы опасаются, что крыша, держащаяся на двух точках опоры, может упасть, например под давлением выпавшего снега.
Александр Ломако в ответ ограничился тем, что это лишь «пробный вариант». Также он признался, что на остановке нет обещанных USB-портов для подзарядки телефонов и камер видеонаблюдения.
Пока что есть лишь выходы для них, что дает возможность в будущем установить и «розетки» и видеокамеры.
В Чернигове появилась первая остановка нового формата
- Вчера, 19:15
- Просмотров: 39
Первый остановочный комплекс появился на улице Рокоссовского – на остановке возле «Хит-рынка». Похвастался новинкой заместитель городского головы Александр Ломако.
Впрочем, пользователи соцсетей раскритиковали «первый блин». Особенно досталось миниатюрной лавочке, способной вместить не более двух человек.
Также вопросы возникли по поводу «легкости» конструкции. Черниговцы опасаются, что крыша, держащаяся на двух точках опоры, может упасть, например под давлением выпавшего снега.
Александр Ломако в ответ ограничился тем, что это лишь «пробный вариант». Также он признался, что на остановке нет обещанных USB-портов для подзарядки телефонов и камер видеонаблюдения.
Пока что есть лишь выходы для них, что дает возможность в будущем установить и «розетки» и видеокамеры.
Источник: 0462.ua
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