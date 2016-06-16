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В субботу, 28 января, охотники ООО МГ «Чудов» поймали трех волков между селами Комаровка и Новая Рудня, которые относятся к Неданчицькои сельского совета Репкинского района.
По словам руководительницы, для того, чтобы уменьшить количество волков, которые разгуливают по их селу, сельский совет принял решение выдавать по 500 грн за каждого убитого хищника (при наличии тела).
На Черниговщине отстреливают волков
- Вчера, 19:30
- Просмотров: 35
В субботу, 28 января, охотники ООО МГ «Чудов» поймали трех волков между селами Комаровка и Новая Рудня, которые относятся к Неданчицькои сельского совета Репкинского района.
По словам руководительницы, для того, чтобы уменьшить количество волков, которые разгуливают по их селу, сельский совет принял решение выдавать по 500 грн за каждого убитого хищника (при наличии тела).
Источник: val.ua
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