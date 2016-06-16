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Сегодня школьники 1-4 классов питаются на льготных условиях: треть платят родители, а остальные 66% - городской бюджет. Возможно, с нового учебного года, ситуация изменится.
Такую идею озвучил на рабочем совещании городской голова Владислав Атрошенко. По его словам, сэкономленные бюджетом средства можно будет направить на ремонт школьных помещений.
Рост расходов родителей обещают компенсировать полным запретом сбора денег на ремонты классов.
Сейчас вопрос изучается. Если будет принято положительное решение, то изменение в системе оплаты за питание наступит с нового учебного года.
Напомним, что прошлым летом расценки на питание в школах были подняты на 30%. Сегодня стоимость завтрака составляет 12 гривен, из которых родители оплачивают лишь 4 гривны.
За питание в школах будут полностью платить родители?
- Вчера, 20:00
- Просмотров: 26
Сегодня школьники 1-4 классов питаются на льготных условиях: треть платят родители, а остальные 66% - городской бюджет. Возможно, с нового учебного года, ситуация изменится.
Такую идею озвучил на рабочем совещании городской голова Владислав Атрошенко. По его словам, сэкономленные бюджетом средства можно будет направить на ремонт школьных помещений.
Рост расходов родителей обещают компенсировать полным запретом сбора денег на ремонты классов.
Сейчас вопрос изучается. Если будет принято положительное решение, то изменение в системе оплаты за питание наступит с нового учебного года.
Напомним, что прошлым летом расценки на питание в школах были подняты на 30%. Сегодня стоимость завтрака составляет 12 гривен, из которых родители оплачивают лишь 4 гривны.
Источник: 0462.ua
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