4ернігів.інфо » Стрічка новин » Стало известно, как хакеры взламывают страницы «ВКонтакте»
Эксперты заявляют, что «ВК» — это одна из самых продвинутых социальных сетей в плане защищённости. Однако пользователей данного сервиса всё равно очень часто взламывают. Как хакерам это удаётся, если страница защищена паролем и привязана к номеру телефона?
Пароль
Пароль — самое слабое место любой учётной записи. Если злоумышленник знает ваш логин, email-
адрес или номер телефона, ему остаётся только подобрать пароль. Сделать это можно разными способами: перебрать брутфорсом популярные пароли, подсмотреть, перехватить через открытую точку Wi-Fi. Если вы используете один и тот же пароль на всех сайтах, вы сильно упрощаете задачу злодею: если он взломает вашу почту и увидит в открытом виде пароль, который вы используете на других сайтах, он догадается, что он подходит к вашей странице в соцсети. Некоторые хакеры сначала ломают именно почту, а потом всё остальное.
Пароли также перехватываются с помощью кейлогеров на компьютерах в общественных местах. Если вы заходите в аккаунт с чужого компьютера, подумайте, доверяете ли вы его владельцу и нет ли вероятности, что на ПК установлена программа, перехватывающая все вводимые символы.
Вирусы и расширения
Уводить логины и пароли могут вирусы и расширения для браузеров, запрашивающие доступ к «ВКонтакте». Кроме того, сбором этих данных могут заниматься приложения, «паразитирующие» на «ВКонтакте» (например, аудиоплееры), а также программы, расширяющие возможности соцсети или сайты, позволяющие зарабатывать на лайках, репостах, комментариях и добавлениях в друзья. Если вы пользуетесь чем-то подобным, почаще меняйте пароль — возможно, он давно уже слит и продан потенциальным мошенникам.
Взлом смартфона
Пароль можно сбросить по SMS, поэтому не оставляйте свой смартфон без присмотра и блокируйте устройство так, чтобы никто не смог прочитать на нём входящие сообщения. Если вы отдыхаете с компанией и уснули, а ваш смартфон защищён только сканером отпечатков пальцев, заблокируйте его так, чтобы для входа дополнительно потребовался пароль. Так его не смогут взломать, даже если подставят к сканеру ваш палец, пока вы спите.
Перехват SMS
У SMS есть уязвимость, которую никто не может устранить. Эта уязвимость позволяет настроить перехват SMS-сообщений и взломать аккаунт «восстановлением» пароля. В интернете полно объявлений о взломе страниц «ВКонтакте» и других аккаунтов, привязанных к номеру телефона, — хакеры пользуются именно этой уязвимостью.
Как защититься от взлома?
Прежде всего придумайте сложный пароль, используйте его только для этой соцсети и регулярно меняйте его на новый. Зайдите в настройки безопасности «ВКонтакте» и как минимум установите оповещения о входе в аккаунт. Также можно настроить двухфакторную аутентификацию, при которой каждый вход будет подтверждаться кодом, пришедшим по SMS. Но помните, что защитить свой аккаунт от взлома на 100% у вас всё равно не получится, поэтому не держите в нём ничего, что могло бы вас скомпрометировать.
Стало известно, как хакеры взламывают страницы «ВКонтакте»
- Вчера, 20:15
- Просмотров: 32
Эксперты заявляют, что «ВК» — это одна из самых продвинутых социальных сетей в плане защищённости. Однако пользователей данного сервиса всё равно очень часто взламывают. Как хакерам это удаётся, если страница защищена паролем и привязана к номеру телефона?
Пароль
Пароль — самое слабое место любой учётной записи. Если злоумышленник знает ваш логин, email-
адрес или номер телефона, ему остаётся только подобрать пароль. Сделать это можно разными способами: перебрать брутфорсом популярные пароли, подсмотреть, перехватить через открытую точку Wi-Fi. Если вы используете один и тот же пароль на всех сайтах, вы сильно упрощаете задачу злодею: если он взломает вашу почту и увидит в открытом виде пароль, который вы используете на других сайтах, он догадается, что он подходит к вашей странице в соцсети. Некоторые хакеры сначала ломают именно почту, а потом всё остальное.
Пароли также перехватываются с помощью кейлогеров на компьютерах в общественных местах. Если вы заходите в аккаунт с чужого компьютера, подумайте, доверяете ли вы его владельцу и нет ли вероятности, что на ПК установлена программа, перехватывающая все вводимые символы.
Вирусы и расширения
Уводить логины и пароли могут вирусы и расширения для браузеров, запрашивающие доступ к «ВКонтакте». Кроме того, сбором этих данных могут заниматься приложения, «паразитирующие» на «ВКонтакте» (например, аудиоплееры), а также программы, расширяющие возможности соцсети или сайты, позволяющие зарабатывать на лайках, репостах, комментариях и добавлениях в друзья. Если вы пользуетесь чем-то подобным, почаще меняйте пароль — возможно, он давно уже слит и продан потенциальным мошенникам.
Взлом смартфона
Пароль можно сбросить по SMS, поэтому не оставляйте свой смартфон без присмотра и блокируйте устройство так, чтобы никто не смог прочитать на нём входящие сообщения. Если вы отдыхаете с компанией и уснули, а ваш смартфон защищён только сканером отпечатков пальцев, заблокируйте его так, чтобы для входа дополнительно потребовался пароль. Так его не смогут взломать, даже если подставят к сканеру ваш палец, пока вы спите.
Перехват SMS
У SMS есть уязвимость, которую никто не может устранить. Эта уязвимость позволяет настроить перехват SMS-сообщений и взломать аккаунт «восстановлением» пароля. В интернете полно объявлений о взломе страниц «ВКонтакте» и других аккаунтов, привязанных к номеру телефона, — хакеры пользуются именно этой уязвимостью.
Как защититься от взлома?
Прежде всего придумайте сложный пароль, используйте его только для этой соцсети и регулярно меняйте его на новый. Зайдите в настройки безопасности «ВКонтакте» и как минимум установите оповещения о входе в аккаунт. Также можно настроить двухфакторную аутентификацию, при которой каждый вход будет подтверждаться кодом, пришедшим по SMS. Но помните, что защитить свой аккаунт от взлома на 100% у вас всё равно не получится, поэтому не держите в нём ничего, что могло бы вас скомпрометировать.
Источник: hyser.com.ua
Рекомендуем похожее:
Бесплатный Wi-Fi в Чернигове, точки доступа:
Бесплатный Wi-Fi в Чернигове, точки доступа:
САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ
Поиск Google выдает более 42 млн. результатов с советами по управлению временем. Поэтому каждый
«ВКонтакте» останется без «халявы»: с 1 мая в сети может исчезнуть музыка
С начала следующего месяца по социальной сети «Вконтакте», возможно, удаляют все аудиозаписи
Чернигов планирует уйти из соцсети «ВКонтакте». ВИДЕО
С 1 августа в России вступил в силу новый закон, дающий право Федеральной службе безопасности
Черниговчане больше других регионов облюбовали соцсеть «ВКонтакте»
По данным «Яндекс.Метрики», украинские пользователи заходят на сайты напрямую, то есть из закладок
Губернатор Черниговщины Хоменко и мэр Соколов хуже других руководителей рег ...
Глава Черниговской облгосадминистрации Владимир Хоменко и мэр Чернигова Александр Соколов, в
Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме... В Чернигове стартует дополнительный набор в полицию
Добавить комментарий!