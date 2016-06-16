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У компании есть большие проблемы с коррупцией.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге сказал, что руководство Укрзализныци провалило корпоратизацию предприятия. Об этом пишет gazeta.ua.
«Ситуация очень простая: корпоратизация Укрзализныци провалена. Как министр могу сказать спокойно, четко, понимая, что происходит. Те планы, которые у нас были, график, который был поддержан Балчуном, не выполнены вообще», — рассказал Омелян.
Он отметил, что у компании есть большие проблемы с коррупцией.
«По грузовых перевозках был кризис в 2016 году, коррупционный фактор вырос до небес… Очень надеюсь, что переход в публичную плоскость заставит правоохранительные органы поставить точку над «ё», — подчеркнул министр.
18 января правительство переподчинило Укрзализныцю, забрав ее у Министерства инфраструктуры.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал политику правительства и руководства Укрзализныци и передал премьер-министру документы по коррупционной деятельности на железной дороге.
Корпоратизация «Укрзализныци» провалена, — Омелян
- Вчера, 21:47
- Просмотров: 25
У компании есть большие проблемы с коррупцией.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге сказал, что руководство Укрзализныци провалило корпоратизацию предприятия. Об этом пишет gazeta.ua.
«Ситуация очень простая: корпоратизация Укрзализныци провалена. Как министр могу сказать спокойно, четко, понимая, что происходит. Те планы, которые у нас были, график, который был поддержан Балчуном, не выполнены вообще», — рассказал Омелян.
Он отметил, что у компании есть большие проблемы с коррупцией.
«По грузовых перевозках был кризис в 2016 году, коррупционный фактор вырос до небес… Очень надеюсь, что переход в публичную плоскость заставит правоохранительные органы поставить точку над «ё», — подчеркнул министр.
18 января правительство переподчинило Укрзализныцю, забрав ее у Министерства инфраструктуры.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал политику правительства и руководства Укрзализныци и передал премьер-министру документы по коррупционной деятельности на железной дороге.
Источник: gazeta.ua
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