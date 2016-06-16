Новость_от_desing_studio_dWEBelki

Иллюстрация: Royal Ascot

Художница из Сан-Франциско Lauren DiCioccio использует шитье и вышивку для создания уникальных иллюстраций. В 2015 году она была приглашена Royal Ascot для создания этого сногсшибательного дизайна. Уникальный гобелен размером 48×27 дюймов изображает тщательно подобранные элементы Royal Meeting. Она потратила около пяти недель на его создание.