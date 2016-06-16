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Новость_от_desing_studio_dWEBelki
- Вчера, 20:08
- Просмотров: 28
Иллюстрация: Royal Ascot
Художница из Сан-Франциско Lauren DiCioccio использует шитье и вышивку для создания уникальных иллюстраций. В 2015 году она была приглашена Royal Ascot для создания этого сногсшибательного дизайна. Уникальный гобелен размером 48×27 дюймов изображает тщательно подобранные элементы Royal Meeting. Она потратила около пяти недель на его создание.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ :
.
0(68) 543-93-08 / 0 (63) 524-69-41.
sale@dwebelki.com
Источник: dwebelki.com
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