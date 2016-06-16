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В течение 2016 Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области совершено 101 проверку соблюдения лицензионных условий субъектами хозяйствования.
Из них 96 плановых и 4 внеплановые проверки, а также 5 комплексных проверок по приказу Минэкономразвития Украины. По результатам плановых проверок 53 субъекта хозяйствования подтвердили способность выполнять лицензионные условия; в 48 были выявлены нарушения. Решением Лицензионной комиссии Госархстройинспекции Украины 45 субъектам приостановлено действие лицензий, 3 - аннулированы лицензии. По результатам 4 внеплановых проверок возобновлено действие лицензий.
Помимо проведения плановых и внеплановых проверок сотрудниками Управления предоставляются консультации субъектам хозяйствования, которые намерены получить лицензию на строительство.
Всего по состоянию на сегодня в реестре выданных лицензий на территории Черниговской области зарегистрировано 203 субъекта хозяйствования, которые имеют лицензию на хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры на объекты IV и V категории сложности.
На Черниговщине проведено 101 проверку лицензиатов
- Сегодня, 08:16
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В течение 2016 Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Черниговской области совершено 101 проверку соблюдения лицензионных условий субъектами хозяйствования.
Из них 96 плановых и 4 внеплановые проверки, а также 5 комплексных проверок по приказу Минэкономразвития Украины. По результатам плановых проверок 53 субъекта хозяйствования подтвердили способность выполнять лицензионные условия; в 48 были выявлены нарушения. Решением Лицензионной комиссии Госархстройинспекции Украины 45 субъектам приостановлено действие лицензий, 3 - аннулированы лицензии. По результатам 4 внеплановых проверок возобновлено действие лицензий.
Помимо проведения плановых и внеплановых проверок сотрудниками Управления предоставляются консультации субъектам хозяйствования, которые намерены получить лицензию на строительство.
Всего по состоянию на сегодня в реестре выданных лицензий на территории Черниговской области зарегистрировано 203 субъекта хозяйствования, которые имеют лицензию на хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры на объекты IV и V категории сложности.
Источник: Пресс-служба ГАСК Украины
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