«Не платим». Сколько украинцы в 2017 году заплатят за самовольное подключение к электросети

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В Украине некоторые потребители, в условиях повышения тарифов на ЖКУ, подключаются к электросетям самостоятельно и не платят за потребляемую электроэнергию для того чтобы сэкономить. Как стало известно, за самовольное подключение к электросети либо использование электричества без наличия счетчика, предусмотрено наказание в виде штрафа.
Также за самовольное подключение к электросети предусмотрена уголовная ответственность. Такое наказание предусмотрено в ст. 88-1 Уголовного кодекса Украины написано: “Хищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования без приборов учета наказывается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет». Аналогичное наказание предусмотрено и за вмешательство в работу электросчетчика.
Об этом сообщает domik.ua
Данная норма будет действовать в случае нанесения значительного ущерба, превышающего в 100 и более раз необлагаемый минимум доходов граждан. Повторное самостоятельное подключение грозит лишением свободы на срок до 3 лет.
Как считают убытки при самовольном подключении к электросети
Размер ущерба без учета потребления электроэнергии рассчитывается индивидуально. Правила определения размера убытков прописаны в постановлении НКРЭКУ №562 от 04.05.2006 «Об утверждении методики определения объема и стоимости электрической энергии, не учтенной вследствие нарушения потребителями правил пользования электрической энергией».
Основные составляющие утвержденной формулы — период несанкционированного использования электроэнергии и пропускная способность в точке подключения.
Правила осуществления расчета таковы:
•по величине расчетного потребления электроэнергии в сутки;
•по тарифам для потребителей соответствующего класса напряжения и группы, которые были действующими в период осуществления нарушения;
•по количеству дней, на протяжении которых потребление электроэнергии осуществлялось с нарушением требований.
При выявлении нарушения потребителю придется заплатить не только штраф, но и возместить убытки компании.
«Не платим». Сколько украинцы в 2017 году заплатят за самовольное подключение к электросети
- Сегодня, 09:00
- Просмотров: 7
В Украине некоторые потребители, в условиях повышения тарифов на ЖКУ, подключаются к электросетям самостоятельно и не платят за потребляемую электроэнергию для того чтобы сэкономить. Как стало известно, за самовольное подключение к электросети либо использование электричества без наличия счетчика, предусмотрено наказание в виде штрафа.
Также за самовольное подключение к электросети предусмотрена уголовная ответственность. Такое наказание предусмотрено в ст. 88-1 Уголовного кодекса Украины написано: “Хищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования без приборов учета наказывается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет». Аналогичное наказание предусмотрено и за вмешательство в работу электросчетчика.
Об этом сообщает domik.ua
Данная норма будет действовать в случае нанесения значительного ущерба, превышающего в 100 и более раз необлагаемый минимум доходов граждан. Повторное самостоятельное подключение грозит лишением свободы на срок до 3 лет.
Как считают убытки при самовольном подключении к электросети
Размер ущерба без учета потребления электроэнергии рассчитывается индивидуально. Правила определения размера убытков прописаны в постановлении НКРЭКУ №562 от 04.05.2006 «Об утверждении методики определения объема и стоимости электрической энергии, не учтенной вследствие нарушения потребителями правил пользования электрической энергией».
Основные составляющие утвержденной формулы — период несанкционированного использования электроэнергии и пропускная способность в точке подключения.
Правила осуществления расчета таковы:
•по величине расчетного потребления электроэнергии в сутки;
•по тарифам для потребителей соответствующего класса напряжения и группы, которые были действующими в период осуществления нарушения;
•по количеству дней, на протяжении которых потребление электроэнергии осуществлялось с нарушением требований.
При выявлении нарушения потребителю придется заплатить не только штраф, но и возместить убытки компании.
Источник: domik.ua
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