Полиция раскрыла два факта нанесения тяжких телесных повреждений

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В обоих случаях причиной конфликтов, которые привели к тяжелым травмам их участников, стало употребление алкоголя.
Вечером в полицию поступило сообщение от жителя одного из пригородных сел, что у него дома во время драки сосед нанес ножевые ранения его тестю.
На месте происшествия следственно-оперативная группа Черниговского отделения полиции установила, что в ходе распития алкоголя в бане ранее судимый местный житель на почве внезапно возникших неприязненных отношений причинил телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения брюшной полости тестю заявителя.
Раненого госпитализировали в реанимационное отделение Черниговской центральной районной больницы. Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания, он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
А рано утром на следующий день в полицию поступило сообщение, что в одном из черниговских ночных клубов неизвестный мужчина нанес телесные повреждения посетителю заведения. Выездом следственно-оперативной группы Черниговского отдела полиции установлено, что неработающий черниговец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта в помещении караоке-бара нанес несколько ударов кулаками в лицо потерпевшему.
Юноша упал на пол и получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени и левосторонней субдуральной гематомы.
Обидчика задержан на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Продолжается досудебное расследование.
Полиция раскрыла два факта нанесения тяжких телесных повреждений
- Вчера, 17:15
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В обоих случаях причиной конфликтов, которые привели к тяжелым травмам их участников, стало употребление алкоголя.
Вечером в полицию поступило сообщение от жителя одного из пригородных сел, что у него дома во время драки сосед нанес ножевые ранения его тестю.
На месте происшествия следственно-оперативная группа Черниговского отделения полиции установила, что в ходе распития алкоголя в бане ранее судимый местный житель на почве внезапно возникших неприязненных отношений причинил телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения брюшной полости тестю заявителя.
Раненого госпитализировали в реанимационное отделение Черниговской центральной районной больницы. Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания, он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
А рано утром на следующий день в полицию поступило сообщение, что в одном из черниговских ночных клубов неизвестный мужчина нанес телесные повреждения посетителю заведения. Выездом следственно-оперативной группы Черниговского отдела полиции установлено, что неработающий черниговец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта в помещении караоке-бара нанес несколько ударов кулаками в лицо потерпевшему.
Юноша упал на пол и получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени и левосторонней субдуральной гематомы.
Обидчика задержан на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: 4ernigiv.info
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