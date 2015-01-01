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Вот уже скоро три года, как российские оккупанты развязали войну с Украиной. Несмотря на активную информационную кампанию по поводу аморальности в таких условиях платить российским производителям, товары страны-агрессора с полок черниговских магазинов не исчезли.
Усугубляется проблема еще и тем, что продавцы далеко не всегда маркируют российские товары предупредительными надписями на ценниках, - сообщает «Сівер-центр» со ссылкой на активистов, проведших мониторинг торговых сетей Чернигова.
По результатам мониторинга волонтеров общественной сети «Вільні люди» без такой маркировки в Чернигове продаются электроинструменты, косметика, игрушки, водка, чай, посуда, бытовая химия.
Поэтому общественные активисты призывают людей все же внимательно изучать заводскую маркировку товара и не поддерживать экономику оккупантов.
Как отметил активист Александр Ясенчук, каждая копейка, которую черниговцы платят за российские товары – это деньги на покупку пуль, которыми потом оккупанты убивают украинских солдат.
Президент Черниговской торгово-промышленной палаты Константин Иванов акцентировал внимание на том, что хотя законодательного запрета на продажу российских товаров в магазинах нет, каждый черниговец должен понимать, что отказ от них – реакция на агрессию РФ в Украине.
Подробнее – в сюжете «Сівер-центр»
В магазинах Чернигова полно российских товаров
- Вчера, 19:00
- Просмотров: 33
Вот уже скоро три года, как российские оккупанты развязали войну с Украиной. Несмотря на активную информационную кампанию по поводу аморальности в таких условиях платить российским производителям, товары страны-агрессора с полок черниговских магазинов не исчезли.
Усугубляется проблема еще и тем, что продавцы далеко не всегда маркируют российские товары предупредительными надписями на ценниках, - сообщает «Сівер-центр» со ссылкой на активистов, проведших мониторинг торговых сетей Чернигова.
По результатам мониторинга волонтеров общественной сети «Вільні люди» без такой маркировки в Чернигове продаются электроинструменты, косметика, игрушки, водка, чай, посуда, бытовая химия.
Поэтому общественные активисты призывают людей все же внимательно изучать заводскую маркировку товара и не поддерживать экономику оккупантов.
Как отметил активист Александр Ясенчук, каждая копейка, которую черниговцы платят за российские товары – это деньги на покупку пуль, которыми потом оккупанты убивают украинских солдат.
Президент Черниговской торгово-промышленной палаты Константин Иванов акцентировал внимание на том, что хотя законодательного запрета на продажу российских товаров в магазинах нет, каждый черниговец должен понимать, что отказ от них – реакция на агрессию РФ в Украине.
Подробнее – в сюжете «Сівер-центр»
Источник: 0462.ua
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