В магазинах Чернигова полно российских товаров

Усугубляется проблема еще и тем, что продавцы далеко не всегда маркируют российские товары предупредительными надписями на ценниках, - сообщает «Сівер-центр» со ссылкой на активистов, проведших мониторинг торговых сетей Чернигова.По результатам мониторинга волонтеров общественной сети «Вільні люди» без такой маркировки в Чернигове продаются электроинструменты, косметика, игрушки, водка, чай, посуда, бытовая химия.Поэтому общественные активисты призывают людей все же внимательно изучать заводскую маркировку товара и не поддерживать экономику оккупантов.Как отметил активист Александр Ясенчук, каждая копейка, которую черниговцы платят за российские товары – это деньги на покупку пуль, которыми потом оккупанты убивают украинских солдат.Президент Черниговской торгово-промышленной палаты Константин Иванов акцентировал внимание на том, что хотя законодательного запрета на продажу российских товаров в магазинах нет, каждый черниговец должен понимать, что отказ от них – реакция на агрессию РФ в Украине.Подробнее – в сюжете «Сівер-центр»