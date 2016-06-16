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Черниговцы просят как можно быстрее заменить машины на автобусы средней вместимости сразу на двух маршрутах.
Так, сегодня, 31 января, на местном сайте электронных петиций появилось сразу две петиции относительно замены подвижного состава на автобусы большей пассажировместимости на маршрутах № 43 и № 30 в часы пик.
Автор первой петиции утверждает, что перевозчик, обслуживающий 43-й маршрут, не выполняет требований договора и пускает на линию вместо 19-местных автобусов, машины на 14 посадочных мест.
– Вже декілька днів не вдається сісти на 43 маршрут. Доводиться чекати наступного, а то й через одного. Перевізник не виконує умови конкурсу на якому заявив автобуси 19+, а їздять на 14 сидячок. Зайти навіть на східці не можливо. Або змусьте перевізника виконати умови конкурсу і запустити на лінію автобуси 19+ ,або змініть перевізника. А ще краще введіть новий маршрут № 53 Вокзал – Олександрівка –ЗАЗ – Ремзавод – Центральний ринок - Вокзал і в зворотному напрямку, – предлагает автор.
По его словам, и управление транспорта, и мэр города знают о проблеме, однако никаких действий так и не предприняли.
Черниговцы требуют автобусы средней вместимости в часы пик
- Вчера, 20:00
- Просмотров: 22
Черниговцы просят как можно быстрее заменить машины на автобусы средней вместимости сразу на двух маршрутах.
Так, сегодня, 31 января, на местном сайте электронных петиций появилось сразу две петиции относительно замены подвижного состава на автобусы большей пассажировместимости на маршрутах № 43 и № 30 в часы пик.
Автор первой петиции утверждает, что перевозчик, обслуживающий 43-й маршрут, не выполняет требований договора и пускает на линию вместо 19-местных автобусов, машины на 14 посадочных мест.
– Вже декілька днів не вдається сісти на 43 маршрут. Доводиться чекати наступного, а то й через одного. Перевізник не виконує умови конкурсу на якому заявив автобуси 19+, а їздять на 14 сидячок. Зайти навіть на східці не можливо. Або змусьте перевізника виконати умови конкурсу і запустити на лінію автобуси 19+ ,або змініть перевізника. А ще краще введіть новий маршрут № 53 Вокзал – Олександрівка –ЗАЗ – Ремзавод – Центральний ринок - Вокзал і в зворотному напрямку, – предлагает автор.
По его словам, и управление транспорта, и мэр города знают о проблеме, однако никаких действий так и не предприняли.
Источник: 0462.ua
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