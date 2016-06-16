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Два автомобиля протаранило оторвавшееся колесо черниговского троллейбуса

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 20:15
  • Просмотров: 23
Два автомобиля протаранило оторвавшееся колесо черниговского троллейбуса
Вчера, 30 января, около 11:00 на улице Любецкая, у Еврейского кладбища, у троллейбуса, который ехал по маршруту №5, отпало заднее колесо и повредило два автомобиля – VOLKSWAGEN PASSAT и VOLKSWAGEN PASSAT LT. Об этом пишет «Высокий Вал».

Полицейские, прибывшие на вызов, установили, что водитель троллейбуса перед выездом не проверил техническое состояние транспортного средства, в результате чего и произошла авария.

В результате ДТП обе иномарки получили механические повреждения. Водитель одной из машин не стал ждать патрульных и покинул место аварии. Эту информацию подтвердил старший инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Чернигове майор Виталий Копыстко.

На водителя троллейбуса составлен протокол по статье 124 КоАП.
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Источник: Высокий вал

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