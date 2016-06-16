Два автомобиля протаранило оторвавшееся колесо черниговского троллейбуса

Полицейские, прибывшие на вызов, установили, что водитель троллейбуса перед выездом не проверил техническое состояние транспортного средства, в результате чего и произошла авария.В результате ДТП обе иномарки получили механические повреждения. Водитель одной из машин не стал ждать патрульных и покинул место аварии. Эту информацию подтвердил старший инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Чернигове майор Виталий Копыстко.На водителя троллейбуса составлен протокол по статье 124 КоАП.