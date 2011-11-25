За месяц на Черниговщине из-за неисправности печей случилось 74 пожара

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За минувшие сутки подразделения УГСЧС Украины в Черниговской области 9 раз привлекались к ликвидации пожаров, из которых 8 возникло в жилом секторе.
В 7 случаях причинами возгораний послужило неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов, а также нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
Огнем повреждено 5 жилых домов и 2 хозяйственные постройки на территории Сновского, Бобровицкого, Ичнянского, Бахмачского, Репкинского, Прилуцкого и Черниговского районов
Следует отметить, что с начала года на Черниговщине по вышеупомянутой причине произошло 74 пожара, во время которых погибло 3 человека.
Особое беспокойство вызывает состояние печного отопления в домах престарелых, инвалидов, многодетных семей и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. По статистике, именно в их домах чаще всего возникают пожары, ведь содержание отопления в надлежащем состоянии требует определенных материальных затрат.
В связи с этим спасатели обращаются к гражданам: чтобы избежать беды и защитить свой дом и жизнь от пожаров, следует соблюдать следующие правила безопасности.
Во-первых, проверить соответствие расстоянии от внутренних стенок печи и дымохода к деревянным стенам и перекрытию дома. Она определяется требованиями строительных норм и обычно составляет не менее 38 см.
Чтобы иметь возможность своевременно выявить трещины в кирпичной кладке печи и дымохода, их необходимо белить. Появление следов копоти укажет на наличие и места повреждений.
Деревянный пол перед топочной дверкой печи обязательно должен быть защищен металлическим листом размером 50х70 см. Ни в коем случае излишне не перегревайте печи, не оставляйте огонь без присмотра и не разводите его с помощью бензина или других горючих жидкостей.
Не ставьте мебель, дрова, занавески и другие горючие вещи вплотную к печам, расстояние до них должно быть не менее 0,5 м. В отопительный сезон очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в три месяца.
За месяц на Черниговщине из-за неисправности печей случилось 74 пожара
- Вчера, 20:30
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За минувшие сутки подразделения УГСЧС Украины в Черниговской области 9 раз привлекались к ликвидации пожаров, из которых 8 возникло в жилом секторе.
В 7 случаях причинами возгораний послужило неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов, а также нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
Огнем повреждено 5 жилых домов и 2 хозяйственные постройки на территории Сновского, Бобровицкого, Ичнянского, Бахмачского, Репкинского, Прилуцкого и Черниговского районов
Следует отметить, что с начала года на Черниговщине по вышеупомянутой причине произошло 74 пожара, во время которых погибло 3 человека.
Особое беспокойство вызывает состояние печного отопления в домах престарелых, инвалидов, многодетных семей и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. По статистике, именно в их домах чаще всего возникают пожары, ведь содержание отопления в надлежащем состоянии требует определенных материальных затрат.
В связи с этим спасатели обращаются к гражданам: чтобы избежать беды и защитить свой дом и жизнь от пожаров, следует соблюдать следующие правила безопасности.
Во-первых, проверить соответствие расстоянии от внутренних стенок печи и дымохода к деревянным стенам и перекрытию дома. Она определяется требованиями строительных норм и обычно составляет не менее 38 см.
Чтобы иметь возможность своевременно выявить трещины в кирпичной кладке печи и дымохода, их необходимо белить. Появление следов копоти укажет на наличие и места повреждений.
Деревянный пол перед топочной дверкой печи обязательно должен быть защищен металлическим листом размером 50х70 см. Ни в коем случае излишне не перегревайте печи, не оставляйте огонь без присмотра и не разводите его с помощью бензина или других горючих жидкостей.
Не ставьте мебель, дрова, занавески и другие горючие вещи вплотную к печам, расстояние до них должно быть не менее 0,5 м. В отопительный сезон очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в три месяца.
Источник: 0462.ua
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