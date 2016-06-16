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На сборы в Турцию в составе черниговской команды отправляется несколько потенциальных новичков. Среди них – лучший бомбардир столичной «Оболони».
Полузащитник киевской команды Илья Коваленко в первой половине текущего чемпионата принял участие в 19 поединках, в которых забил 10 голов.
Интересно, что для 26-летнего хавбека это первый такой успешный сезон. Ранее он за весь чемпионат забивал не более 6 голов, да и то во второй лиге.
Илья Коваленко уже прошел первый тренировочный сбор с «Десной» в Беларуси. По итогам турецкого этапа подготовки, тренерский штаб примет решение о возможности сотрудничества.
Также с «Десной» в Турцию отправляется полузащитник Максим Банасевич. Осенью он выступал за «Десну» (14 матчей, 3 гола), но после окончания срока аренды вернулся в луганскую «Зарю».
Впрочем, там его услуги не понадобились – «Заря» приняла решение отпустить футболиста в статусе свободного агента. Теперь он вновь попробует зарекомендовать себя в Чернигове.
Напомним, что к черниговской команде также присоединился опытный 30-летний форвард Игорь Кириенко, который в первой части сезона выступал за «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни).
А вот Рудольф Сухомлинов, игравший в аренде в ФК «Зугдиди», в «Десну» не вернется. В данный момент он подыскивает варианты продолжения карьеры в Грузии.
Также команду покинул Богдан Мышенко. Причина – желание футболиста получать больше игрового времени.
«Десна» просматривает лидера киевской «Оболони»
- Вчера, 22:00
- Просмотров: 20
На сборы в Турцию в составе черниговской команды отправляется несколько потенциальных новичков. Среди них – лучший бомбардир столичной «Оболони».
Полузащитник киевской команды Илья Коваленко в первой половине текущего чемпионата принял участие в 19 поединках, в которых забил 10 голов.
Интересно, что для 26-летнего хавбека это первый такой успешный сезон. Ранее он за весь чемпионат забивал не более 6 голов, да и то во второй лиге.
Илья Коваленко уже прошел первый тренировочный сбор с «Десной» в Беларуси. По итогам турецкого этапа подготовки, тренерский штаб примет решение о возможности сотрудничества.
Также с «Десной» в Турцию отправляется полузащитник Максим Банасевич. Осенью он выступал за «Десну» (14 матчей, 3 гола), но после окончания срока аренды вернулся в луганскую «Зарю».
Впрочем, там его услуги не понадобились – «Заря» приняла решение отпустить футболиста в статусе свободного агента. Теперь он вновь попробует зарекомендовать себя в Чернигове.
Напомним, что к черниговской команде также присоединился опытный 30-летний форвард Игорь Кириенко, который в первой части сезона выступал за «Горняк-Спорт» (Горишни Плавни).
А вот Рудольф Сухомлинов, игравший в аренде в ФК «Зугдиди», в «Десну» не вернется. В данный момент он подыскивает варианты продолжения карьеры в Грузии.
Также команду покинул Богдан Мышенко. Причина – желание футболиста получать больше игрового времени.
Источник: 0462.ua
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