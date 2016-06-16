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Эскизы черниговских муралов будут согласовывать архитекторы и застройщики

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 23:14
  • Просмотров: 24
Эскизы черниговских муралов будут согласовывать архитекторы и застройщики
Эскизы черниговских муралей согласовывать на заседаниях архитектурно-градостроительного совета при городском голове.

Такой ответ на петицию с требованием согласовать эскизы муралей с обществом Чернигова предоставил главный архитектор города Сергей Калюжный.

«Будет предложено рассмотрение эскизов художественного оформления домов выносить на заседание архитектурно-градостроительного совета, членами которой являются ведущие архитекторы города, заместитель городского головы, застройщики, депутаты Черниговского городского совета и могут быть приглашены заинтересованные в этом вопросе общественные деятели города», - говорится в ответе на петицию.

Отметим, что ответ на петицию «просрочили» почти на 50 дней.
В прошлом году у горожан были многочисленные жалобы на эстетическую привлекательность свижонамальованих муралей. Сначала черниговцы "не поняли" творения бразильского художника Родриго Бранко на улице Коцюбинского.
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Источник: Свобода.ФМ

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