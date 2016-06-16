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Плохая примета оставлять доллары в машине на ночь

  • Автор:samarsky
  • Вчера, 23:18
  • Просмотров: 22
Плохая примета оставлять доллары в машине на ночь
С заявлением о краже в полицию обратился 34-летний черниговец. По его словам, ночью он оставил возле дома свою машину Toyota Camry.
В ночное время воры разбили стекло дверцы пассажирского сиденья. Этот факт подтвердили в правоохранительных органах. Из машины исчезли более 2000 долларов, столько же в гривнах и мобильный телефон iPhone. Полиция открыла уголовное производство. Почему человек оставил такую сумму денег не дома, а в машине на улице, еще и на ночь - остается только догадываться.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: сheline.com.ua

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