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С заявлением о краже в полицию обратился 34-летний черниговец. По его словам, ночью он оставил возле дома свою машину Toyota Camry.
В ночное время воры разбили стекло дверцы пассажирского сиденья. Этот факт подтвердили в правоохранительных органах. Из машины исчезли более 2000 долларов, столько же в гривнах и мобильный телефон iPhone. Полиция открыла уголовное производство. Почему человек оставил такую сумму денег не дома, а в машине на улице, еще и на ночь - остается только догадываться.
Плохая примета оставлять доллары в машине на ночь
- Вчера, 23:18
- Просмотров: 22
С заявлением о краже в полицию обратился 34-летний черниговец. По его словам, ночью он оставил возле дома свою машину Toyota Camry.
В ночное время воры разбили стекло дверцы пассажирского сиденья. Этот факт подтвердили в правоохранительных органах. Из машины исчезли более 2000 долларов, столько же в гривнах и мобильный телефон iPhone. Полиция открыла уголовное производство. Почему человек оставил такую сумму денег не дома, а в машине на улице, еще и на ночь - остается только догадываться.
Источник: сheline.com.ua
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