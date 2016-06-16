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В минувшее воскресенье, 29 января, в ночном клубе «Янтарная кошка» произошла драка, один из участников которой оказался в больнице, сообщает garmata.tv.
В помещении клуба, расположенного в центре города – в здании бывшего магазина «Янтарь» на проспекте Мира, завязалась драка с участием двух посетителей.
В ходе конфликта 23-летний черниговец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес кулаком младшему на год противнику два удара в лицо.
От ударов парень потерял сознание и упал на пол. Позже его госпитализировали. Диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, левосторонняя субдуральная гематома, кома.
Молодого человека, который нанес удары потерпевшему, задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Следственные действия продолжаются.
После драки в ночном клубе Чернигова 22-летний парень попал в кому
- Вчера, 23:22
- Просмотров: 25
В минувшее воскресенье, 29 января, в ночном клубе «Янтарная кошка» произошла драка, один из участников которой оказался в больнице, сообщает garmata.tv.
В помещении клуба, расположенного в центре города – в здании бывшего магазина «Янтарь» на проспекте Мира, завязалась драка с участием двух посетителей.
В ходе конфликта 23-летний черниговец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес кулаком младшему на год противнику два удара в лицо.
От ударов парень потерял сознание и упал на пол. Позже его госпитализировали. Диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, левосторонняя субдуральная гематома, кома.
Молодого человека, который нанес удары потерпевшему, задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Следственные действия продолжаются.
Источник: 0462.ua
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