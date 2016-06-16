Иллюстрация от DS dWEBelki

Эффективный способ привлечь внимания покупателей с первой секунды

На что мы в первую очередь обращаем внимание при прочтении текста?! На сам текст или же на иллюстрации к нему?! Конечно, изображения к текстовому материалу привлекают внимание с первых секунд.

Хорошая и стильная иллюстрация украсит любую книжку, сайт, или статью в журнале.

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Если вы пишете книгу, или вам необходима иллюстрация на сайт, или вы пидумали отличную идею для плаката, но вам нужен художник, у которого руки из плеч, то мы с радостью готовы вам помочь.

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Фирменный персонаж, как никто другой одушевляет бренд и может рассказать про вашу компанию, лучше любого другого инструмента. Он разрабатывается для повышения покупательской лояльности, или проще говоря, для увеличения доверия ваших клиентов.