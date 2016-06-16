Налоговая: Вниманию плательщиков !!!

Черниговская ОГНИ в феврале 2017 проводит для налогоплательщиков:

9 февраля 2017 в 11.00 в помещении актового зала инспекции общий семинар для налогоплательщиков на тему: «Налоговые новации - 2017 Декларирование - 2017.

Администрирование по экологическому налогу и рентной платы. Электронные сервисы и административные услуги ДФС Украины »

Черниговская ОГНИ