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Налоговая: Вниманию плательщиков !!!
- Сегодня, 14:11
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Черниговская ОГНИ в феврале 2017 проводит для налогоплательщиков:
9 февраля 2017 в 11.00 в помещении актового зала инспекции общий семинар для налогоплательщиков на тему: «Налоговые новации - 2017 Декларирование - 2017.
Администрирование по экологическому налогу и рентной платы. Электронные сервисы и административные услуги ДФС Украины »
Черниговская ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info/
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