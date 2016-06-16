Налоговая: Приглашение журналистам СМИ

Уважаемые журналисты!

Приглашаем вас принять участие в сеансах телефонной связи «горячая линия»:

3 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая линия» с начальником отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов управления налогов и сборов с юридических лиц Гординской Людмилой Викторовной на тему: «Особенности администрирования экологического налога и рентной платы. Изменения с 2017 года ».

Телефон: (0462) 652-835.

24 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая линия» из- заместителем начальника управления - начальником отдела администрирования налогов с самозанятых лиц управления налогов и сборов с физических лиц Гончаровой Татьяной Анатольевной на тему: «Актуальные вопросы по единому налогу физических лиц - предпринимателей. Изменения с 2017 года ».

Телефон (0462) 652-834.

17 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая линия» с начальником отдела администрирования налога на доходы физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Супрун Аллой Анатольевной на тему: «Порядок декларирования гражданами доходов, полученных в 2016 году»

Телефон (0462) 652-853.

Контактный телефон: 65-28-63