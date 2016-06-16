Налоговая: Приглашение журналистам СМИ
- Сегодня, 14:13
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Уважаемые журналисты!
Приглашаем вас принять участие в сеансах телефонной связи «горячая линия»:
3 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая линия» с начальником отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов управления налогов и сборов с юридических лиц Гординской Людмилой Викторовной на тему: «Особенности администрирования экологического налога и рентной платы. Изменения с 2017 года ».
Телефон: (0462) 652-835.
24 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая линия» из- заместителем начальника управления - начальником отдела администрирования налогов с самозанятых лиц управления налогов и сборов с физических лиц Гончаровой Татьяной Анатольевной на тему: «Актуальные вопросы по единому налогу физических лиц - предпринимателей. Изменения с 2017 года ».
Телефон (0462) 652-834.
17 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая линия» с начальником отдела администрирования налога на доходы физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Супрун Аллой Анатольевной на тему: «Порядок декларирования гражданами доходов, полученных в 2016 году»
Телефон (0462) 652-853.
Контактный телефон: 65-28-63
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