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Налоговая: Приглашение журналистам СМИ

Налоговая: Приглашение журналистам СМИ

Уважаемые журналисты!


 


 


Приглашаем вас принять участие в сеансах телефонной связи «горячая линия»:


 


3 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая линия» с начальником отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов управления налогов и сборов с юридических лиц Гординской Людмилой Викторовной на тему: «Особенности администрирования экологического налога и рентной платы. Изменения с 2017 года ».


Телефон: (0462) 652-835.


 


24 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая линия» из- заместителем начальника управления - начальником отдела администрирования налогов с самозанятых лиц управления налогов и сборов с физических лиц Гончаровой Татьяной Анатольевной на тему: «Актуальные вопросы по единому налогу физических лиц - предпринимателей. Изменения с 2017 года ».


 Телефон (0462) 652-834.


17 февраля 2017 с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. состоится сеанс телефонной связи «горячая линия» с начальником отдела администрирования налога на доходы физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Супрун Аллой Анатольевной на тему: «Порядок декларирования гражданами доходов, полученных в 2016 году»


Телефон (0462) 652-853.


 


 


 


Контактный телефон: 65-28-63

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Источник: 4ernigiv.info/

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