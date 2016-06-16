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Справки о несудимости отныне будут выдавать сервисные центры МВД - просто и удобно, а вскоре - онлайн
- Вчера, 09:01
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С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно будет со вторника по субботу, в удобное время с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45), без обеденного перерыва и независимо от места регистрации.
Запрос на получение справки заполняется непосредственно в администратора территориального сервисного центра МВД, на месте.
"Наш приоритет реформы - это максимальное упрощение порядка предоставления услуг гражданам. Возможность теперь получить справку об отсутствии судимости в территориальных сервисных центрах МВД - это расширение географии услуг, получения ее в удобное время, быстрое представление запроса, благодаря внедрению электронных очередей и работы наших администраторов. Самое главное, мы работаем над тем, чтобы уже вскоре Справку смогли заказать и получить в один "клик", не выходя из дома ", - отметил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
Для получения справки о несудимости:
- Нужно обратиться к удобному по месту расположением территориального сервисного центра МВД (адреса на сайте hsc.gov.ua)
- Заявитель при подаче запроса предъявляет должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий его личность, а также предоставляет его копию;
- Для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущую отсутствии судимости.
Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.
Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.
Для быстрого информирования и консультирования граждан в сервисных центрах МВД работают сайт hsc.gov.ua, фейсбук-страница fb.com/hsc.gov.ua и телефон на справок (044) 290-19-88.
Запрос на получение справки заполняется непосредственно в администратора территориального сервисного центра МВД, на месте.
"Наш приоритет реформы - это максимальное упрощение порядка предоставления услуг гражданам. Возможность теперь получить справку об отсутствии судимости в территориальных сервисных центрах МВД - это расширение географии услуг, получения ее в удобное время, быстрое представление запроса, благодаря внедрению электронных очередей и работы наших администраторов. Самое главное, мы работаем над тем, чтобы уже вскоре Справку смогли заказать и получить в один "клик", не выходя из дома ", - отметил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
Для получения справки о несудимости:
- Нужно обратиться к удобному по месту расположением территориального сервисного центра МВД (адреса на сайте hsc.gov.ua)
- Заявитель при подаче запроса предъявляет должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий его личность, а также предоставляет его копию;
- Для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущую отсутствии судимости.
Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.
Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.
Для быстрого информирования и консультирования граждан в сервисных центрах МВД работают сайт hsc.gov.ua, фейсбук-страница fb.com/hsc.gov.ua и телефон на справок (044) 290-19-88.
Источник: 4ernigiv.info/
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