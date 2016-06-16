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В феврале вырастет цена на свет, интернет и билет на поезд
- Вчера, 13:31
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С начала февраля на Черниговщине подорожает электроэнергия и газ для промышленности. Стоимость последнего поднимется на невероятных 22%, а свет - на скромных 1-3%.
Последствия повышения энергоносителей на предприятиях, безусловно, приведут к поднятию цен на промышленные товары и услуги, однако об этом станет известно постепенно. Возрастет стоимость на услуги мобильного оператора «Киевстар» на 25%. Также поднимутся цены в интернет и телепровайдеров. В среднем повышение будет на уровне 6%. Повысится и стоимость железнодорожного проезда. Например, билет на проезд в плацкарте из Одессы в Киев возрастет в среднем на 25 грн.
Последствия повышения энергоносителей на предприятиях, безусловно, приведут к поднятию цен на промышленные товары и услуги, однако об этом станет известно постепенно. Возрастет стоимость на услуги мобильного оператора «Киевстар» на 25%. Также поднимутся цены в интернет и телепровайдеров. В среднем повышение будет на уровне 6%. Повысится и стоимость железнодорожного проезда. Например, билет на проезд в плацкарте из Одессы в Киев возрастет в среднем на 25 грн.
Источник: cheline.com.ua
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