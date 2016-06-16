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Полиция поймала бегуна с Менской колонии
- Вчера, 14:00
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1 февраля полицейские Менского отдела полиции вместе с сотрудниками Шосткинского исправительной колонии задержали жителя Мены, который накануне совершил побег из этого исправительного учреждения.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Вечером 31 января с арестного дома Шосткинского исправительной колонии совершил побег осужденный за кражу житель. Мены. Руководство колонии обратилось в Менский отдела полиции ГУНП в Черниговской области за помощью в проведении поисковых мероприятий и задержании беглеца. Из числа сотрудников криминальной полиции отдела, вооруженных огнестрельным оружием и спецсредствами, была создана поисковая группа. Полицейские совместно с оперативниками Шосткинского исправительной колонии прибыли для проведения поисковых мероприятий и возможного задержания беглеца по адресу, где проживают его родители. Подъезжая к месту назначения, полицейские заметили «Москвич-412», в который подошла мать осужденного. Как только правоохранители приблизились к машине, из нее выскочил разыскиваемый заключенный-беглец и побежал в сторону огородов. Преследованию пытались помешать присутствовали на месте происшествия лица - родственники заключенного. И пока сотрудник колонии отвлек на себя их внимание, полицейский брошусь вслед беглецу. В это время его коллеги побежали в обход крестьянских дворов. Преследуя осужденного, оперативник неоднократно приказывал ему остановиться, но тот продолжал бежать, сначала по улице, потом огородами, перепрыгивая заборы. И в тот момент, когда беглец уже поверил, что оторвался от преследователя, другие оперативники, которые появились ему наперерез, задержали бегуна. Осужденный взят под охрану сотрудниками Шосткинского исправительной колонии для конвоирования в учреждения исполнения наказаний.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Вечером 31 января с арестного дома Шосткинского исправительной колонии совершил побег осужденный за кражу житель. Мены. Руководство колонии обратилось в Менский отдела полиции ГУНП в Черниговской области за помощью в проведении поисковых мероприятий и задержании беглеца. Из числа сотрудников криминальной полиции отдела, вооруженных огнестрельным оружием и спецсредствами, была создана поисковая группа. Полицейские совместно с оперативниками Шосткинского исправительной колонии прибыли для проведения поисковых мероприятий и возможного задержания беглеца по адресу, где проживают его родители. Подъезжая к месту назначения, полицейские заметили «Москвич-412», в который подошла мать осужденного. Как только правоохранители приблизились к машине, из нее выскочил разыскиваемый заключенный-беглец и побежал в сторону огородов. Преследованию пытались помешать присутствовали на месте происшествия лица - родственники заключенного. И пока сотрудник колонии отвлек на себя их внимание, полицейский брошусь вслед беглецу. В это время его коллеги побежали в обход крестьянских дворов. Преследуя осужденного, оперативник неоднократно приказывал ему остановиться, но тот продолжал бежать, сначала по улице, потом огородами, перепрыгивая заборы. И в тот момент, когда беглец уже поверил, что оторвался от преследователя, другие оперативники, которые появились ему наперерез, задержали бегуна. Осужденный взят под охрану сотрудниками Шосткинского исправительной колонии для конвоирования в учреждения исполнения наказаний.
Источник: cheline.com.ua
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