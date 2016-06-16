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КОЛЬЦО-БАБОЧКА ИЗ ЗОЛОТА И ДРУГИЕ «РУЧНЫЕ» НАСЕКОМЫЕ

  • Автор:cuarzo
  • Вчера, 14:32
  • Просмотров: 32
КОЛЬЦО-БАБОЧКА ИЗ ЗОЛОТА И ДРУГИЕ «РУЧНЫЕ» НАСЕКОМЫЕ

Опасные и невероятно красивые, яркие и совсем незаметные, надоедливые и очень редкие — такие противоречивые насекомые далеко не всегда являются приятной темой для беседы. Но когда речь заходит о драгоценностях, ни одна модница не откажется обсудить роскошные кольца с бабочкой из золота или с пауком из чёрных бриллиантов. 


Мир драгоценных насекомых


Природа безгранична, и в каждом крохотном насекомом таится все её многообразие. Бабочки и пчёлы, кузнечики и божьи коровки, муравьи и прочие букашки — все они живут рядом с нами, но мы не замечаем их, пока своим присутствием они не приносят нам дискомфорт. Выйдите на улицу, посмотрите вокруг себя. Каждый, даже самый маленький и невзрачный жучок по-своему красив и уникален.


Стилизация под насекомых используется в ювелирном деле не одно столетие, и наибольшего успеха в этом деле добился основатель модного дома Картье. В XIX веке не было более модных украшений, чем золотые кольца, броши и подвески, созданные самим Луи-Франсуа Картье. С помощью благородных металлов и драгоценных камней он успешно имитировал самых разных насекомых, которые попали в сокровищницы многих влиятельных людей — от бизнесменов до коронованных особ.


В XX веке эстафету подхватил французский ювелир Рене Лалик. Среди всех его насекомых наиболее известна стрекоза — нежная, полупрозрачная и очень хрупкая. Коллекции с этой необычной тематикой в своё время выпускали такие бренды, как Roberto Cavalli, Lanvin и многие другие. Наш современник — швейцарский ювелир Жильбер Альбер — горячий поклонник насекомых всех мастей. Его жуки настолько похожи на настоящих, что кажется, будто кольцо вот-вот поползёт по руке.


Какие насекомые чаще всего вдохновляют ювелиров?


Дизайнеры-ювелиры создали невероятно богатый мир драгоценных насекомых. Кого здесь только нет!


Мухи


Мухи —в некоторых мифах они являются покровителем брака, символом богатства и удачи, защитным амулетом. Его образ воспринимается неоднозначно, однако, никто не будет отрицать, что в ювелирном исполнении муха действительно великолепна. Стоит взглянуть на кольца с паутиной от Chaumet (коллекция Attrape-Moi 2007 года), и становится понятно, что они являются безупречной бриллиантовой ловушкой для всех женщин без исключения.



Пчёлы и осы


Символ трудолюбия и бдительности, пчела заняла своё законное место в мире ювелирных изделий. Древние украшения в виде пчёл были найдены на Крите и в захоронениях скифов на территории Европы. Полосатые пчёлы и осы из красного золота и чёрной эмали смотрятся изумительно,а если вместо эмали их украшают чёрные драгоценные камни, насекомые становятся ещё более эффектными. На кольце может «сидеть» одна или сразу несколько пчёл, собирающих нектар с цветка.



Бабочки


Романтичные особы из множества украшений наверняка выберут кольцо-бабочку из золота. Оно гармонично впишется в летний и весенний образ с его лёгкими нарядами и радужными красками. Бабочка олицетворяет молодость и жизнерадостность, её форма и расцветка открывают перед дизайнерами безграничные возможности для творчества. Одна бабочка на кольце, две, три? Для современных ювелирных технологий нет ничего невозможного.



Ласточки


Ласточка грациозна и изысканна, она символизирует мимолётность и красоту человеческой жизни. Как только насекомые и птицы вернулись в лидеры моды, она сразу же появилась на золотых кольцах. Яркий тому пример — кольцо из белого золота от Garnazelle, в котором массивный кабошон-аквамарин стал местом посадки для ласточки из сапфиров и цаворитов.


Лаконичное и женственное кольцо в виде порхающей ласточки выполнено в белом золоте и дополнено голубой эмалью и камнями.



Сова


Сова – это, кроме всего прочего, независимость, свобода, зрение. Неудивительно, что с возрождением интереса к символизму, обращению к истокам, различным этническим мотивам сова стала очень популярным образом в современной моде. Если вам близка мистика, и вы любите подобные неоднозначные образы в культуре, сова однозначно ваш вариант в уникальном исполнении с эмалью.


Изящное кольцо в красном золоте, не устанет будоражить взгляды окружающих.




Благодаря моде на насекомых вы легко найдёте золотые кольца в виде бабочки, стрекозы или жука. Создайте свой личный ювелирный инсектарий, удивите своих друзей и знакомых оригинальным украшением!

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Источник: cuarzo.eu/

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