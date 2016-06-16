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Эпидемия кори: в Украине заболело 50 человек
- Вчера, 15:02
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В Румынии эпидемия кори. По сообщению местных СМИ, количество больных в результате эпидемии - более двух с половиной тысяч человек. Эпидемия кори уже унесла 14 жизней. А в Ивано-Франковской области уже зарегистрировано 50 случаев.
В Закарпатье пока случаев не было. Медики призывают быть начеку, ведь степень риска очень высокий, а проблемы с прививками есть. Из-за географической приближенности к границе закарпатцам советуют немедленно вакцинироваться. Прививочные материалы пока есть. Напомним, корь - это острая вирусная, циклическая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Оказывается за повышенной температуры тела и густые высыпания по всему телу, имеет симптомы простуды.
В Закарпатье пока случаев не было. Медики призывают быть начеку, ведь степень риска очень высокий, а проблемы с прививками есть. Из-за географической приближенности к границе закарпатцам советуют немедленно вакцинироваться. Прививочные материалы пока есть. Напомним, корь - это острая вирусная, циклическая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Оказывается за повышенной температуры тела и густые высыпания по всему телу, имеет симптомы простуды.
Источник: cheline.com.ua
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