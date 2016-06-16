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Налоговая Нацбанк Украины внес изменения в размер предельной суммы расчетов

Налоговая Нацбанк Украины внес изменения в размер предельной суммы расчетов

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает, внесены изменения постановлением Правления Нацбанка Украины от 25.11.2016 № 407 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 6 июня 2013 № 210» которой предусмотрено, что предельная сумма наличных расчетов между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня установлен в размере 50 тыс. грн., а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению - в размере 50 тыс. грн.


Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. Грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и / или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте) .


Следует заметить, что предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня оставлен без изменений - в размере 10 тыс. Грн.


Национальный банк Украины отмечает, что установление предельной суммы расчеты наличными на уровне 50 тыс. Грн., Не причинит неудобств гражданам но не затрагивать ежедневных покупок населения, поскольку будут касаться только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов , путешествий и т.д.).


Также напоминаем, что контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) в соответствии с Налоговым кодексом Украины осуществляют органы Государственной фискальной службы Украины.


Уважаемые плательщики! Помните: соблюдая требования налогового и другого законодательства вы избегаете административной, финансовой и уголовной ответственности.


 


Отдел организации работы Черниговской ОГНИ

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Источник: 4ernigiv.info/

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