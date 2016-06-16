Налоговая: Об индексации нормативной денежной оценки земель

Черниговская объединенная государственная налоговая инспекция ГУ ДФС в Черниговской области, информирует, что подразделением 6 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, индекс потребительских цен за 2016 для установления нормативной денежной оценки земли:

- Для сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений, сенокосов, пастбищ и залежей) - 100%;

- Для земель несельскохозяйственного назначения - 106%.

Учитывая это, коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель, на который индексируется нормативная денежная оценка земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), по состоянию на 1 января 2017 составляет 1,06.

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется кумулятивно зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель. Коэффициенты индексации нормативной денежной оценки земель составляют: 1996 год - 1,703, 1997 год - 1,059, 1998 год - 1,006, 1999 год - 1,127, 2000 год - 1,182, 2001 год - 1,02, 2005 год - 1,035, 2007 год - 1,028, 2008 год - 1,152, 2009 год - 1,059, 2010 год - 1,0, 2011 год - 1,0, 2012 год - 1,0, 2013 год - 1,0, в 2014 году - 1,249, в 2015 году - 1,433, 2016- 1,06 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 для сельскохозяйственных угодий (пашни, залежи, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения). Нормативная денежная оценка земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не индексировалась.

Учитывая изложенное, значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий (пашни, многолетних насаждений, сенокосов, пастбищ и залежей) по 2016 составляет 1,0; для земель несельскохозяйственного назначения - 1,06.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИ