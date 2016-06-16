4ернігів.інфо » Стрічка новин » 5 февраля - "22PushupChallenge" в Чернигове возле Екатерининской церкви
5 февраля - "22PushupChallenge" в Чернигове возле Екатерининской церкви
- Вчера, 16:32
- Просмотров: 23
В Чернигове 5 февраля возле Екатерининской церкви состоится флешмоб "22PushupChallenge". Распоряжение по организации его проведения подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Управления патрульной полиции в городе Чернигове Департамента патрульной полиции и Черниговский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Черниговской области будут обеспечивать безопасность дорожного движения, публичную безопасность и порядок в местах проведения мероприятия. Управлению здравоохранения городского совета поручено обеспечить медицинское сопровождение мероприятия. Кроме того, управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета ответственное за праздничное оформление и своевременную уборку этой территории.
Флешмоб "22PushupChallenge" организован с целью привлечения внимания к проблемам адаптации военнослужащих украинских воинов, ветеранов, вернувшихся с Востока Украины.
Участие в этом мероприятии примут представители военкоматов, вузов, военных частей Черниговского гарнизона, участники АТО, волонтеры и все неравнодушные жители города. Общее количество около 1000 человек. Каждому участнику нужно быть в теплой одежде и в перчатках (для отжима).
Место проведения: возле Екатерининской церкви (от перекрестка улицы Лисковицкого проспекту Мира до перекрестка проспекта Мира с ул. Толстого, выезд с улицы Старостриженськои на проспект Мира).
Время проведения: 11: 00- 12:30 ч.
Ориентировочный план мероприятия
11:00 - перекрытие патрульной полицией движения транспорта от перекрестка улицы Лисковицкого проспекту Мира до перекрестка проспекта Мира с ул. Толстого; выезд с улицы Старостриженськои на проспект Мира. Прибытие медицинской службы
11:00 -11: 30 - сбор основных участников, размещение групп людей по секторам. Участники, не отжимаются располагаются по двум краям дороги с маленькими флажками или другой символикой Украины в руках
11:30 - инструктаж vip-персон и ключевых лиц-организаторов, расположения видеокамер по своим местам
11:40 - прибытие руководителей области и города
11: 50-12: 00 - последние приготовления, освящения мероприятия Евгением Орда
12:00 - начало отжиманий
12:15 - окончание флешмоба
Пресс-служба Черниговского городского совета
Флешмоб "22PushupChallenge" организован с целью привлечения внимания к проблемам адаптации военнослужащих украинских воинов, ветеранов, вернувшихся с Востока Украины.
Участие в этом мероприятии примут представители военкоматов, вузов, военных частей Черниговского гарнизона, участники АТО, волонтеры и все неравнодушные жители города. Общее количество около 1000 человек. Каждому участнику нужно быть в теплой одежде и в перчатках (для отжима).
Место проведения: возле Екатерининской церкви (от перекрестка улицы Лисковицкого проспекту Мира до перекрестка проспекта Мира с ул. Толстого, выезд с улицы Старостриженськои на проспект Мира).
Время проведения: 11: 00- 12:30 ч.
Ориентировочный план мероприятия
11:00 - перекрытие патрульной полицией движения транспорта от перекрестка улицы Лисковицкого проспекту Мира до перекрестка проспекта Мира с ул. Толстого; выезд с улицы Старостриженськои на проспект Мира. Прибытие медицинской службы
11:00 -11: 30 - сбор основных участников, размещение групп людей по секторам. Участники, не отжимаются располагаются по двум краям дороги с маленькими флажками или другой символикой Украины в руках
11:30 - инструктаж vip-персон и ключевых лиц-организаторов, расположения видеокамер по своим местам
11:40 - прибытие руководителей области и города
11: 50-12: 00 - последние приготовления, освящения мероприятия Евгением Орда
12:00 - начало отжиманий
12:15 - окончание флешмоба
Пресс-служба Черниговского городского совета
Источник: chernigiv-rada.gov.ua
Рекомендуем похожее:
Работу праздничного городка в Чернигове продлили
В Чернигове решили продолжить работу праздничного городка на период проведения зимних и весенних
Патрульные Чернигова переняли от десантников эстафету в поддержку ветеранов
Управления патрульной полиции Чернигова получило эстафету # 22PushupChallenge от семьдесят девятой
Воду в Десне будут освятили Киевский и Московский патриархаты
19 января, в честь праздника Крещение в Чернигове будет проведено два обряда освящения воды.
Управления патрульной полиции Чернигова объявляет конкурс!
В рамках проведения Недели безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в городе
Исполком утвердил Детальный план территории спортивно-оздоровительного комп ...
Проект "Детальный план территории спортивно-оздоровительного комплекса в квартале улицы Кольцевой
Стадион на улице Кольцевой в Чернигове утвержден
Исполком Черниговского городского совета утвердил Детальный план территории спортивно -
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!