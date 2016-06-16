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5 февраля - "22PushupChallenge" в Чернигове возле Екатерининской церкви

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:32
  • Просмотров: 23
5 февраля - "22PushupChallenge" в Чернигове возле Екатерининской церквиВ Чернигове 5 февраля возле Екатерининской церкви состоится флешмоб "22PushupChallenge". Распоряжение по организации его проведения подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Управления патрульной полиции в городе Чернигове Департамента патрульной полиции и Черниговский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Черниговской области будут обеспечивать безопасность дорожного движения, публичную безопасность и порядок в местах проведения мероприятия. Управлению здравоохранения городского совета поручено обеспечить медицинское сопровождение мероприятия. Кроме того, управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета ответственное за праздничное оформление и своевременную уборку этой территории.


Флешмоб "22PushupChallenge" организован с целью привлечения внимания к проблемам адаптации военнослужащих украинских воинов, ветеранов, вернувшихся с Востока Украины.

Участие в этом мероприятии примут представители военкоматов, вузов, военных частей Черниговского гарнизона, участники АТО, волонтеры и все неравнодушные жители города. Общее количество около 1000 человек. Каждому участнику нужно быть в теплой одежде и в перчатках (для отжима).

 Место проведения: возле Екатерининской церкви (от перекрестка улицы Лисковицкого проспекту Мира до перекрестка проспекта Мира с ул. Толстого, выезд с улицы Старостриженськои на проспект Мира).


Время проведения: 11: 00- 12:30 ч.


 Ориентировочный план мероприятия


11:00 - перекрытие патрульной полицией движения транспорта от перекрестка улицы Лисковицкого проспекту Мира до перекрестка проспекта Мира с ул. Толстого; выезд с улицы Старостриженськои на проспект Мира. Прибытие медицинской службы

11:00 -11: 30 - сбор основных участников, размещение групп людей по секторам. Участники, не отжимаются располагаются по двум краям дороги с маленькими флажками или другой символикой Украины в руках

11:30 - инструктаж vip-персон и ключевых лиц-организаторов, расположения видеокамер по своим местам

11:40 - прибытие руководителей области и города

11: 50-12: 00 - последние приготовления, освящения мероприятия Евгением Орда

12:00 - начало отжиманий

12:15 - окончание флешмоба



Пресс-служба Черниговского городского советашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: chernigiv-rada.gov.ua

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