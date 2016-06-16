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Переселенцам раздают немецкую помощь
- Вчера, 17:00
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В связи с длительным конфликтом на востоке Украины и наличии потребности в помощи внутренне перемещенным лицам Правительство Германии решило ввести проект гуманитарной помощи Украине в 2016-2018 годах.
Черниговское объединения Союза самаритян Украины оказывает помощь в обеспечении необходимыми продуктами питания и средствами гигиены.
Помощь предоставляется на базе территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) один раз в месяц, прежде всего внутренним переселенцам, относящихся к наиболее уязвимых категорий: одинокие матери (отцы), многодетные и малообеспеченные семьи, лица в возрасте 65 лет и старше, люди с инвалидностью ( I или II группа).
По информации Территориального центра социального обслуживания.
Черниговское объединения Союза самаритян Украины оказывает помощь в обеспечении необходимыми продуктами питания и средствами гигиены.
Помощь предоставляется на базе территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) один раз в месяц, прежде всего внутренним переселенцам, относящихся к наиболее уязвимых категорий: одинокие матери (отцы), многодетные и малообеспеченные семьи, лица в возрасте 65 лет и старше, люди с инвалидностью ( I или II группа).
По информации Территориального центра социального обслуживания.
Источник: nslovo.com
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