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Как не "подцепить" диарею от больного?
- Вчера, 17:32
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После госпитализации больного в стационар, необходимо провести заключительную дезинфекцию квартиры
самостоятельно, согласно инструкции к дезинфицирующего средства.
Если больной остается для лечения на дому, необходимо соблюдать режим, установленном для кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии:
1. Изолировать больного по возможности в отдельной комнате, обеспечить личным посудой, полотенцем, который нужно менять каждый день. Больной должен строго соблюдать правила личной гигиены, особенно после посещения туалета.
2. Проводить 2 раза в день влажную уборку помещения (комнаты), в том числе мебели с использованием дезсредств. Особое внимание необходимо обратить на туалетную комнату, не забывать обрабатывать ручки дверей, краны, сливные кнопки сантехники.
3. Ковры, мягкие игрушки дважды прочистить щеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе (противовирусной концентрации) и убрать из комнаты.
4. В дальнейшем, другие игрушки и посуду (после каждого приема пищи) обеззараживать дезсредствами (дважды в день), мыть мыльно-содовым раствором и тщательно ополаскивать.
5. Нательное и постельное белье больного подлежит ежедневной замене (до стирки должен находиться в плотно закрытом целлофановом пакете), а при загрязнении рвотными массами или фекалиями - обязательной дезинфекции (замачивание в дезраствором на 30-60 минут или кипячения).
6. При попадании рвотных масс, испражнений на пол или предметы мебели - использовать для уборки тряпки, после чего вымыть и продезинфицировать его, или выбросить, упаковав в пакет.
7. Обеденный стол после каждого приема пищи протирать дезсредств. Тряпки для посуды и инвентарь для уборки после уборки обеззараживают (можно кипячением), целесообразно использовать одноразовые салфетки, тряпки.
Помните, что основной путь заражения вирусной диареи - контактно бытовой, через руки. Главная основа профилактики, зависит от нас самих, это чаще мыть руки с мылом и не только после каждого посещения туалета, перед приготовлением пищи, перед едой, но и после возвращения домой с работы, прогулок. А при наличии больного в доме, и после каждого контакта с ним (а так же его одеждой, постельным бельем, подгузниками, другими предметами) в течение 3-х минут с обязательным дезинфекцией спиртосодержащей кожными антисептиками.
И последнее на что необходимо обратить внимание: антибиотики не лечат ни вирусную инфекцию, в том числе рота-вирусные и норовирусная диареи. Принимать антибиотики при этих заболеваниях - это только наносить вред своему организму. Как правило, они подавляют иммунитет и убивают нормальную полезную микрофлору кишечника, а это способствует затягиванию острого периода заболевания с последующими осложнениями в работе желудочно-кишечного тракта
Заведующий Менского РЛВ ЧМрВ ГУ «Черниговский ОЛЦ МЗУ» Зеркаль Ю.А.
самостоятельно, согласно инструкции к дезинфицирующего средства.
Если больной остается для лечения на дому, необходимо соблюдать режим, установленном для кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии:
1. Изолировать больного по возможности в отдельной комнате, обеспечить личным посудой, полотенцем, который нужно менять каждый день. Больной должен строго соблюдать правила личной гигиены, особенно после посещения туалета.
2. Проводить 2 раза в день влажную уборку помещения (комнаты), в том числе мебели с использованием дезсредств. Особое внимание необходимо обратить на туалетную комнату, не забывать обрабатывать ручки дверей, краны, сливные кнопки сантехники.
3. Ковры, мягкие игрушки дважды прочистить щеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе (противовирусной концентрации) и убрать из комнаты.
4. В дальнейшем, другие игрушки и посуду (после каждого приема пищи) обеззараживать дезсредствами (дважды в день), мыть мыльно-содовым раствором и тщательно ополаскивать.
5. Нательное и постельное белье больного подлежит ежедневной замене (до стирки должен находиться в плотно закрытом целлофановом пакете), а при загрязнении рвотными массами или фекалиями - обязательной дезинфекции (замачивание в дезраствором на 30-60 минут или кипячения).
6. При попадании рвотных масс, испражнений на пол или предметы мебели - использовать для уборки тряпки, после чего вымыть и продезинфицировать его, или выбросить, упаковав в пакет.
7. Обеденный стол после каждого приема пищи протирать дезсредств. Тряпки для посуды и инвентарь для уборки после уборки обеззараживают (можно кипячением), целесообразно использовать одноразовые салфетки, тряпки.
Помните, что основной путь заражения вирусной диареи - контактно бытовой, через руки. Главная основа профилактики, зависит от нас самих, это чаще мыть руки с мылом и не только после каждого посещения туалета, перед приготовлением пищи, перед едой, но и после возвращения домой с работы, прогулок. А при наличии больного в доме, и после каждого контакта с ним (а так же его одеждой, постельным бельем, подгузниками, другими предметами) в течение 3-х минут с обязательным дезинфекцией спиртосодержащей кожными антисептиками.
И последнее на что необходимо обратить внимание: антибиотики не лечат ни вирусную инфекцию, в том числе рота-вирусные и норовирусная диареи. Принимать антибиотики при этих заболеваниях - это только наносить вред своему организму. Как правило, они подавляют иммунитет и убивают нормальную полезную микрофлору кишечника, а это способствует затягиванию острого периода заболевания с последующими осложнениями в работе желудочно-кишечного тракта
Заведующий Менского РЛВ ЧМрВ ГУ «Черниговский ОЛЦ МЗУ» Зеркаль Ю.А.
Источник: nslovo.com
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