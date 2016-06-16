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В Репках предприниматель захватил более 5 гектаров земли
- Сегодня, 14:02
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Прокуратура Черниговской области обратилась в арбитражный суд о взыскании в пользу местного бюджета недополученного дохода от аренды земельного участка без правоустанавливающих документов.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области предъявлении иска предшествовало изучение прокурором состояния законности в сфере земельных отношений, где установлено, что на территории Репкинского района предприятие использует нежилые помещения площадью около 1 тыс м² без заключения договора аренды 5 4 га земли. В результате таких действий местным бюджете недополучено более 100 тыс грн. Реагируя на нарушение законодательства, прокуратура обратилась с иском с требованием взыскать упущенную выгоду в судебном порядке.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области предъявлении иска предшествовало изучение прокурором состояния законности в сфере земельных отношений, где установлено, что на территории Репкинского района предприятие использует нежилые помещения площадью около 1 тыс м² без заключения договора аренды 5 4 га земли. В результате таких действий местным бюджете недополучено более 100 тыс грн. Реагируя на нарушение законодательства, прокуратура обратилась с иском с требованием взыскать упущенную выгоду в судебном порядке.
Источник: cheline.com.ua
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