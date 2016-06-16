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Вор похитил женскую сумку с документами
- Сегодня, 14:23
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В 56-летней жительницы Новгород-Северского 2 февраля в 20:30 возле продуктового магазина по ул. Успенской неизвестный выхватил ее сумку.
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. В ней находился паспорт гражданина Украины на ее имя, индификационный код, кошелек и денежные средства в сумме 1040 грн. Вор побежал в сторону ул. Строителей. С места происшествия ничего не изымалось. В городе вводился в действие план «Спираль».
Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. В ней находился паспорт гражданина Украины на ее имя, индификационный код, кошелек и денежные средства в сумме 1040 грн. Вор побежал в сторону ул. Строителей. С места происшествия ничего не изымалось. В городе вводился в действие план «Спираль».
Источник: cheline.com.ua
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