﻿﻿ В Чернигове разбили новую остановку (фото) » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове разбили новую остановку (фото)
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове разбили новую остановку (фото)

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:46
  • Просмотров: 38
В Чернигове разбили новую остановку (фото)В Чернигове разбили новую остановку (фото)Не прошло и недели со дня установления новых остановок, а их уже поломали. Вандалы полностью разбили крышу. Фото Черниговский Кисельшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Вечер в Чернигове на Валу (фото)

фото: Черниговский Кисель

Вандалы продолжают уродовать город (фото)

Вандалы продолжают делать свою грязную работу...Вот так теперь выглядит пешеходный фонтан

В Чернигове неизвестные разбили домовые счетчики газа. Люди остались без «г ...

13 ноября неизвестные повредили домовые счетчики газа сразу в двух пятиэтажках по улице

В Чернигове неизвестные разбили домовые счетчики газа. Люди остались без «г ...

13 ноября неизвестные повредили домовые счетчики газа сразу в двух пятиэтажках по улице

В черниговском отделении «Сбербанка Росии» разбили окна

В Чернигове в ночь на 25 марта неизвестные разбили окна в отделении российского банка.

В Киеве разбили автомобиль турецких журналистов. ФОТО

В ночь с 21 на 22 декабря в Киеве неизвестные разбили автомобиль турецких журналистов.
﻿
Видео
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети