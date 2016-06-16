4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове разбили новую остановку (фото)
В Чернигове разбили новую остановку (фото)
- Сегодня, 14:46
- Просмотров: 38
Не прошло и недели со дня установления новых остановок, а их уже поломали. Вандалы полностью разбили крышу. Фото Черниговский Кисель
Источник: cheline.com.ua
Рекомендуем похожее:
Вечер в Чернигове на Валу (фото)
фото: Черниговский Кисель
Вандалы продолжают уродовать город (фото)
Вандалы продолжают делать свою грязную работу...Вот так теперь выглядит пешеходный фонтан
В Чернигове неизвестные разбили домовые счетчики газа. Люди остались без «г ...
13 ноября неизвестные повредили домовые счетчики газа сразу в двух пятиэтажках по улице
В Чернигове неизвестные разбили домовые счетчики газа. Люди остались без «г ...
13 ноября неизвестные повредили домовые счетчики газа сразу в двух пятиэтажках по улице
В черниговском отделении «Сбербанка Росии» разбили окна
В Чернигове в ночь на 25 марта неизвестные разбили окна в отделении российского банка.
В Киеве разбили автомобиль турецких журналистов. ФОТО
В ночь с 21 на 22 декабря в Киеве неизвестные разбили автомобиль турецких журналистов.
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!