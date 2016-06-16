4ернігів.інфо » Стрічка новин » Две аварии в центре города (Фото)
Двойная ДТП произошло на перекрестке двух проспектов - Мира и Победы. Сейчас полицейские не комментируют. Нам сообщили, что в настоящее время составляют протоколы и определяют вероятную причину и виновных в аварии.
Однако, по словам очевидцев, внедорожник марки Мitsubishи зацепился задними дверцами за бок троллейбуса. Возможно, последний долго не шел на светофоре и водитель внедорожника пытался его объехать. В это время водитель «Ланоса», который двигался в сторону железнодорожного вокзала, вероятно, засмотревшись на приключение с Мitsubishи, не заметил сигнала светофора и не уступил дорогу Chevrolet Aveo. В этой аварии транспортные средства получили серьезные повреждения. К счастью, водители и пассажиры не пострадали. Информацию мы получили по словам очевидцев, поэтому ждем официальных комментариев от патрульной полиции. Следите за новостями на нашем сайте.
Две аварии в центре города (Фото)
- Сегодня, 15:32
- Просмотров: 30
Двойная ДТП произошло на перекрестке двух проспектов - Мира и Победы. Сейчас полицейские не комментируют. Нам сообщили, что в настоящее время составляют протоколы и определяют вероятную причину и виновных в аварии.
Однако, по словам очевидцев, внедорожник марки Мitsubishи зацепился задними дверцами за бок троллейбуса. Возможно, последний долго не шел на светофоре и водитель внедорожника пытался его объехать. В это время водитель «Ланоса», который двигался в сторону железнодорожного вокзала, вероятно, засмотревшись на приключение с Мitsubishи, не заметил сигнала светофора и не уступил дорогу Chevrolet Aveo. В этой аварии транспортные средства получили серьезные повреждения. К счастью, водители и пассажиры не пострадали. Информацию мы получили по словам очевидцев, поэтому ждем официальных комментариев от патрульной полиции. Следите за новостями на нашем сайте.
Источник: cheline.com.ua
Рекомендуем похожее:
Как колесо от троллейбуса протаранило два "фолькса" в Чернигове
По улице Любецкой возле Еврейского кладбища у троллейбуса маршрута №5 отпало заднее колесо и
Два автомобиля протаранило оторвавшееся колесо черниговского троллейбуса
Вчера, 30 января, около 11:00 на улице Любецкая, у Еврейского кладбища, у троллейбуса, который
Патрульные задержали водителя, который пытался скрыться с места ДТП
6 января около шести утра экипаж патрульной полиции, двигаясь по улице Рокоссовского, обратил
ДТП в Черниговской области. Водитель умер в аварии
21 июня в 7:30 в Менском районе Черниговской области в Службу спасения "101" поступило сообщение о
Вчера, 1 февраля с разницей в два часа вблизи Чернигова произошло две серье ...
Вчера, 1 февраля с разницей в два часа вблизи Чернигова произошло две серьезные автомобильные
ДТП у райбольницы. Пострадавший до сих пор в тяжёлом состоянии, родные ищут ...
Установлено, что на месте аварии была женщина, которая подкладывала под голову пострадавшему
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!