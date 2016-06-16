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В десятке лучших украинских самбистов - трое черниговцев
- Сегодня, 16:01
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Федерация самбо Украины обнародовала рейтинг лучших украинских спортсменов. Приятно, что в десятке лучших - три самбистов с Черниговщины: Наталья Смаль, Мария Буек и Сергей Бобырь.
В разделе спортивного самбо среди женщин в весовой категории до 72 килограммов Смаль расположилась на второй строчке, а Буек в категории 52 кг - на 6-м месте. Зато Бобырь в категории 62 кг разделил 8-9 места в разделе боевого самбо среди мужчин. В командном зачете черниговские спортсмены заняли 6-е место среди 25 регионов Украины.
В разделе спортивного самбо среди женщин в весовой категории до 72 килограммов Смаль расположилась на второй строчке, а Буек в категории 52 кг - на 6-м месте. Зато Бобырь в категории 62 кг разделил 8-9 места в разделе боевого самбо среди мужчин. В командном зачете черниговские спортсмены заняли 6-е место среди 25 регионов Украины.
Источник: cheline.com.ua
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