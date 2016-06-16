Печать фото на холсте от РА Lokos

Нужен оригинальный подарок? Но все давно приелось?



Закажите печать фото на холсте не выходя из дома ! www.lokos.cn.ua

Печать фотографий на холсте - это незабываемые воспоминания о фантастической свадьбе, первых шагах Ваших детей, веселых днях рождения и ярких путешествиях

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РА Lokos предлагает изготовление картины. Мы осуществляем индивидуальный подход к каждому клиенту с учётом возраста и пола, цели подарка, особенностей фотографий и ваших личных пожеланий. У нас Вы можете заказать печать фото на холсте, и других изображений, коллажей, в общем, на что только хватит вашей фантазии.

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