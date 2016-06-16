4ернігів.інфо » Стрічка новин » Печать фото на холсте от РА Lokos
Нужен оригинальный подарок? Но все давно приелось?
.
Печать фото на холсте от РА Lokos
- Сегодня, 16:21
- Просмотров: 20
Нужен оригинальный подарок? Но все давно приелось?
Закажите печать фото на холсте не выходя из дома ! www.lokos.cn.ua
Печать фотографий на холсте - это незабываемые воспоминания о фантастической свадьбе, первых шагах Ваших детей, веселых днях рождения и ярких путешествиях
.
РА Lokos предлагает изготовление картины. Мы осуществляем индивидуальный подход к каждому клиенту с учётом возраста и пола, цели подарка, особенностей фотографий и ваших личных пожеланий. У нас Вы можете заказать печать фото на холсте, и других изображений, коллажей, в общем, на что только хватит вашей фантазии.
.
Связаться с нашими специалистами:
.
+38(096) 611-11-13 / +38(099) 304-45-67 / +38(093) 911-11-66
info@lokos.cn.ua / mashap@lokos.cn.ua
http://lokos.cn.ua
Источник: lokos.cn.ua
Рекомендуем похожее:
Дизайни и печать от РА Lokos
Дизайн и печать визиток для мега-крутого магазина "Miks-Shop" Лак Soft Velvet
Поздравляем Вас с Наступающим 2017 годом!!! С Уважением PA Lokos
Весь год мы трудились для Вас! Старались быть Вам максимально полезными, учитывали все пожелания,
Акция от РА Lokos: ДИЗАЙН В ПОДАРОК
С целью повышения лояльности существующих клиентов и привлечения новых, идя на встречу своим
Новость от PA Lokos: Открытки
Новогодние открытки с годом Огненно-красного Петуха созданы не только для поздравлений
Бланки, печать бланков, изготовление бланков
Бланк - один из самых распространенных продуктов полиграфии. В деловом мире
Вдоль границ Черниговщины роют рвы для защиты от россиян
В районе пункта пропуска Сеньковка продолжаются работы по обустройству защитной линии вдоль
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!