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На Черниговщине нашли повешенным начальника остерского военного лесничества
- Сегодня, 16:49
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В Остре в хозяйственном помещении 2 февраля в 17:57 нашли повешенным 50-летнего главного лесничего ГП "Остерское военное лесничестве" Валентина Судака, пишет Depo.Сумы.
Погибшего обнаружила его жена, 43-летняя Елена Судак. Выездом следственно-оперативной установлено, что в сарае на балке перекрытия покончил с жизнью через повешение главный лесничий. На теле умершего телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды на шее, не обнаружено.
Из комнаты хозяйства изъята предсмертная записка умершего с текстом: "Меня подставили мои коллеги ......, с этим смириться я не могу, поэтому ухожу из этой жизни. Прошу прощения у родных".
С места происшествия изъята предсмертная записка, 2 веревки, чем из сарая, документация из комнаты, рабочая тетрадь, 3 мобильные телефоны, планшет, из дверей рамы сарая защелку. Труп направлен в морг Козелецкую ЦРБ. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник.
Погибшего обнаружила его жена, 43-летняя Елена Судак. Выездом следственно-оперативной установлено, что в сарае на балке перекрытия покончил с жизнью через повешение главный лесничий. На теле умершего телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды на шее, не обнаружено.
Из комнаты хозяйства изъята предсмертная записка умершего с текстом: "Меня подставили мои коллеги ......, с этим смириться я не могу, поэтому ухожу из этой жизни. Прошу прощения у родных".
С места происшествия изъята предсмертная записка, 2 веревки, чем из сарая, документация из комнаты, рабочая тетрадь, 3 мобильные телефоны, планшет, из дверей рамы сарая защелку. Труп направлен в морг Козелецкую ЦРБ. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник.
Источник: depo.ua
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