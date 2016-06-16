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На Черниговщине нашли повешенным начальника остерского военного лесничества

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:49
  • Просмотров: 25
На Черниговщине нашли повешенным начальника остерского военного лесничестваВ Остре в хозяйственном помещении 2 февраля в 17:57 нашли повешенным 50-летнего главного лесничего ГП "Остерское военное лесничестве" Валентина Судака, пишет Depo.Сумы.

Погибшего обнаружила его жена, 43-летняя Елена Судак. Выездом следственно-оперативной установлено, что в сарае на балке перекрытия покончил с жизнью через повешение главный лесничий. На теле умершего телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды на шее, не обнаружено.

Из комнаты хозяйства изъята предсмертная записка умершего с текстом: "Меня подставили мои коллеги ......, с этим смириться я не могу, поэтому ухожу из этой жизни. Прошу прощения у родных".

С места происшествия изъята предсмертная записка, 2 веревки, чем из сарая, документация из комнаты, рабочая тетрадь, 3 мобильные телефоны, планшет, из дверей рамы сарая защелку. Труп направлен в морг Козелецкую ЦРБ. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: depo.ua

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