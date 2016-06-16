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"Д'Артаньяны-контрактники" избили военный патруль в Гончаровском на Черниговщине
- Сегодня, 17:32
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Нарушителям грозит до 8 лет тюрьмы
Военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения тремя военнослужащими по контракту Вооруженных Сил Украины, физического сопротивления и нанесения телесных повреждений работникам военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, информирует Depo.Сумы.
Установлено, что в декабре 2016 года на территории пгт. Гончаровское Черниговского района трое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали общественный порядок. Во время их задержания сотрудниками военного правоохранительного органа, правонарушители оказали физическое сопротивление и нанесли последним телесные повреждения различной степени тяжести.
Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 404 УК Украины, как сопротивление лицу, исполняющему обязанности военной службы, совершенное группой лиц. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Обвинительный акт направлен в Черниговский районный суд Черниговской области.
Военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения тремя военнослужащими по контракту Вооруженных Сил Украины, физического сопротивления и нанесения телесных повреждений работникам военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, информирует Depo.Сумы.
Установлено, что в декабре 2016 года на территории пгт. Гончаровское Черниговского района трое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали общественный порядок. Во время их задержания сотрудниками военного правоохранительного органа, правонарушители оказали физическое сопротивление и нанесли последним телесные повреждения различной степени тяжести.
Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 404 УК Украины, как сопротивление лицу, исполняющему обязанности военной службы, совершенное группой лиц. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Обвинительный акт направлен в Черниговский районный суд Черниговской области.
Источник: depo.ua/
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