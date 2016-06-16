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Человек не может существовать без витаминов - химических соединений, которые принимают активное участие в обмене веществ и способствуют укреплению защитных сил организма.
Особую актуальность витамины приобретают именно зимой, когда мы вынуждены бороться с возбудителями простудных заболеваний и испытываем дефицит свежего воздуха и солнечных лучей. Витаминами, бесспорно, очень богаты овощи, фрукты, в частности, цитрусовые, о содержании витамина С в которых слагают легенды. Издавна считается, что, например, один апельсин способен обеспечить суточную норму витамина С, а несколько мандаринок, которые человек ежедневно съедает в течение месяца, могут спасти человека от возможной простуды. Впрочем, кое-кто не останавливается на дозированном употреблении апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, а готовит фреши - свежевыжатые соки сразу с нескольких плодов, пытаясь за один раз компенсировать дефицит витаминов. «Увлекаться фрешами не стоит, особенно людям, имеющим хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом, - утверждает главный диетолог управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации Николай Потатуркин. - А детям до 5-ти лет я вообще не рекомендовал бы употреблять фреши, ведь они содержат множество фруктовых кислот, агрессивно влияют на пищеварительную систему ребенка ». Также врач советует: детям до 3-х лет вообще не стоит давать цитрусовые, так как они могут вызвать не только проблемы с желудком, но и вызвать аллергические реакции. «Если взрослые не могут обойтись без фрешей, то свежевыжатый сок необходимо развести кипяченой водой. Только тогда такой напиток может принести пользу нашему организму в условиях зимнего дефицита витаминов », - уверяет Николай Потатуркин. Следовательно, может отечественные производители соков и сокосодержащих напитков правы, когда насыщают рынок Украины питания, в которых собственно сока мало ...
Фреш и «трэш»: в чем опасность свежевыжатых соков
- Сегодня, 18:02
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Человек не может существовать без витаминов - химических соединений, которые принимают активное участие в обмене веществ и способствуют укреплению защитных сил организма.
Особую актуальность витамины приобретают именно зимой, когда мы вынуждены бороться с возбудителями простудных заболеваний и испытываем дефицит свежего воздуха и солнечных лучей. Витаминами, бесспорно, очень богаты овощи, фрукты, в частности, цитрусовые, о содержании витамина С в которых слагают легенды. Издавна считается, что, например, один апельсин способен обеспечить суточную норму витамина С, а несколько мандаринок, которые человек ежедневно съедает в течение месяца, могут спасти человека от возможной простуды. Впрочем, кое-кто не останавливается на дозированном употреблении апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, а готовит фреши - свежевыжатые соки сразу с нескольких плодов, пытаясь за один раз компенсировать дефицит витаминов. «Увлекаться фрешами не стоит, особенно людям, имеющим хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом, - утверждает главный диетолог управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации Николай Потатуркин. - А детям до 5-ти лет я вообще не рекомендовал бы употреблять фреши, ведь они содержат множество фруктовых кислот, агрессивно влияют на пищеварительную систему ребенка ». Также врач советует: детям до 3-х лет вообще не стоит давать цитрусовые, так как они могут вызвать не только проблемы с желудком, но и вызвать аллергические реакции. «Если взрослые не могут обойтись без фрешей, то свежевыжатый сок необходимо развести кипяченой водой. Только тогда такой напиток может принести пользу нашему организму в условиях зимнего дефицита витаминов », - уверяет Николай Потатуркин. Следовательно, может отечественные производители соков и сокосодержащих напитков правы, когда насыщают рынок Украины питания, в которых собственно сока мало ...
Источник: cheline.com.ua
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