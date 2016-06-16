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SMM от DS dWEBelki

  • Автор:dWEBelki
  • Сегодня, 09:14
  • Просмотров: 25
SMM от DS dWEBelki

Продвижение в социальных сетях
.
1.Оформление группы 

2.Составление стратегии 

3.Продвижении компании 
.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
.
-Создание групп 

-Анализ конкурентов 

-Администрирование 

-Таргетинг (Определять будущую целевую аудиторию в интернет-пространстве, как и в обычной жизни, можно несколькими способами. Поэтому выделяют такие виды таргетинга: 
*Непосредственный подбор конкретных сайтов, страничек и блогов, которые соответствуют продаваемому товару. 
*Тематический таргетинг или таргетинг по интересам. Информационные сообщения размещаются на сайтах, имеющих соответствующее содержание. 
*Временной таргетинг. Здесь выбирается определенный период, который соответствует наилучшему моменту общения с потенциальными клиентами. 
*Социально-демографический таргетинг. Здесь основными критериями отбора являются пол, доход, возраст, должность и т. д. 
*Поведенческий, геоповеденческий таргетинг, или телепатический таргетинг. При помощи cookie-файлов отслеживаются интересы и предпочтения, перемещения и занятия конкретных людей. 
*Психологический таргетинг. В создании рекламы используются личностные характеристики пользователей. 
*Географический таргетинг - что это? Это механизм, когда реклама показывается пользователям, которые проживают в определенном, выбранном рекламодателем, районе, городе или стране. )

-Отчетность 

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0(68) 543-93-08 / 0 (63) 524-69-41. 
sale@dwebelki.com 
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Источник: dwebelki.com

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