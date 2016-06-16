SMM от DS dWEBelki

Продвижение в социальных сетях

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1.Оформление группы



2.Составление стратегии



3.Продвижении компании

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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

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-Создание групп



-Анализ конкурентов



-Администрирование



-Таргетинг (Определять будущую целевую аудиторию в интернет-пространстве, как и в обычной жизни, можно несколькими способами. Поэтому выделяют такие виды таргетинга:

*Непосредственный подбор конкретных сайтов, страничек и блогов, которые соответствуют продаваемому товару.

*Тематический таргетинг или таргетинг по интересам. Информационные сообщения размещаются на сайтах, имеющих соответствующее содержание.

*Временной таргетинг. Здесь выбирается определенный период, который соответствует наилучшему моменту общения с потенциальными клиентами.

*Социально-демографический таргетинг. Здесь основными критериями отбора являются пол, доход, возраст, должность и т. д.

*Поведенческий, геоповеденческий таргетинг, или телепатический таргетинг. При помощи cookie-файлов отслеживаются интересы и предпочтения, перемещения и занятия конкретных людей.

*Психологический таргетинг. В создании рекламы используются личностные характеристики пользователей.

*Географический таргетинг - что это? Это механизм, когда реклама показывается пользователям, которые проживают в определенном, выбранном рекламодателем, районе, городе или стране. )



-Отчетность



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