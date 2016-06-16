SMM от DS dWEBelki
- Сегодня, 09:14
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Продвижение в социальных сетях
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1.Оформление группы
2.Составление стратегии
3.Продвижении компании
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
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-Создание групп
-Анализ конкурентов
-Администрирование
-Таргетинг (Определять будущую целевую аудиторию в интернет-пространстве, как и в обычной жизни, можно несколькими способами. Поэтому выделяют такие виды таргетинга:
*Непосредственный подбор конкретных сайтов, страничек и блогов, которые соответствуют продаваемому товару.
*Тематический таргетинг или таргетинг по интересам. Информационные сообщения размещаются на сайтах, имеющих соответствующее содержание.
*Временной таргетинг. Здесь выбирается определенный период, который соответствует наилучшему моменту общения с потенциальными клиентами.
*Социально-демографический таргетинг. Здесь основными критериями отбора являются пол, доход, возраст, должность и т. д.
*Поведенческий, геоповеденческий таргетинг, или телепатический таргетинг. При помощи cookie-файлов отслеживаются интересы и предпочтения, перемещения и занятия конкретных людей.
*Психологический таргетинг. В создании рекламы используются личностные характеристики пользователей.
*Географический таргетинг - что это? Это механизм, когда реклама показывается пользователям, которые проживают в определенном, выбранном рекламодателем, районе, городе или стране. )
-Отчетность
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