4ернігів.інфо » Стрічка новин » На Черниговщине состоится первый фестиваль сала (Афиша)
На Черниговщине состоится первый фестиваль сала (Афиша)
- Сегодня, 10:02
- Просмотров: 26
В Чернигове 18 февраля пройдет первый Fest-ярмарка «Salo-2017». Соответствующее распоряжение подписал на днях председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич. Ярмарка пройдет на территории открытого пространства «Ремзавод» по проспекту Мира, 194 (рынок «Шанхай»).
Планируется, что в мероприятии примут участие более 30 представителей аграрной отрасли Черниговщины: сельхозпредприятия, фермеры, предприятия пищевой отрасли, частные лица, учебные заведения. Во время ярмарки все желающие смогут приобрести свежее сало и мясо, готовые мясные изделия, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, соленья. Черниговцев и гостей города ждет большая концертная программа, дегустация блюд из сала и мяса, конкурсы, викторины и призы. Ярмарка проводится при поддержке Черниговской областной государственной администрации, Черниговского городского совета, Черниговской областной агентства регионального развития «Вектор». Всех желающих принять участие в ярмарке и предложить покупателям свою продукцию организаторы просят обращаться по адресу: г.. Чернигов, проспект Мира, 14, тел. 77-89-37.
Планируется, что в мероприятии примут участие более 30 представителей аграрной отрасли Черниговщины: сельхозпредприятия, фермеры, предприятия пищевой отрасли, частные лица, учебные заведения. Во время ярмарки все желающие смогут приобрести свежее сало и мясо, готовые мясные изделия, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, соленья. Черниговцев и гостей города ждет большая концертная программа, дегустация блюд из сала и мяса, конкурсы, викторины и призы. Ярмарка проводится при поддержке Черниговской областной государственной администрации, Черниговского городского совета, Черниговской областной агентства регионального развития «Вектор». Всех желающих принять участие в ярмарке и предложить покупателям свою продукцию организаторы просят обращаться по адресу: г.. Чернигов, проспект Мира, 14, тел. 77-89-37.
Источник: cheline.com.ua
Рекомендуем похожее:
5 февраля - "22PushupChallenge" в Чернигове возле Екатерининской церкви
В Чернигове 5 февраля возле Екатерининской церкви состоится флешмоб "22PushupChallenge".
На Черниговщине состоится ряд мероприятий в честь Героев Крут
23, 26, 29 января 2017 активисты Черниговской областной организации ВО «Свобода» инициируют и
Ярмарка вакансий состоится в Университете Государственной фискальной службы ...
Главное управление ДФС в области сообщает, что 14 декабря 2016 о 11:00 в Университете
В Черниговке пройдет ЭКО ярмарка
День работников сельского хозяйства в Чернигове начнется ярмаркой
У Чернігові пройшов Великодній ярмарок
Пасхальная ярмарка на Красной площади уже стал доброй традицией для жителей и гостей Чернигова. Об
Завтра в Чернигове пройдет благотворительная ярмарка в поддержку украинских ...
В субботу 20 сентября с 14.00 до 19.00 на Аллее героев в Чернигове пройдет ярмарка «Підтримай
Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы Минималка в 3200: довольны не все (видео) Как вам новая стеклянная остановка? Будут ли их устанавливат... Заместительница мэра не обижается на Атрошенко за "мужской" ... Эксклюзив! По Красной площади злоумышленник поджег домик (ви... Владислава Атрошенко обвиняют в сексизме по отношению к заме...
Добавить комментарий!