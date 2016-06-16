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Еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Борисенко и Летной. На регулируемом светофором перекрестке BМW Х-3 столкнулась с Daewoo Nexia. От удара последний машину отбросило в другую сторону. А внедорожник, выехав на тротуар, сбил женщину и врезался в электроопору.
Пострадавшая именно ждала зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Сейчас ее госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшей уточняется. Патрульные выясняют обстоятельства аварии.
Поединок BМW Х-3 - Daewoo Nexia: пострадал человек (Фото)
- Сегодня, 10:30
- Просмотров: 28
Еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Борисенко и Летной. На регулируемом светофором перекрестке BМW Х-3 столкнулась с Daewoo Nexia. От удара последний машину отбросило в другую сторону. А внедорожник, выехав на тротуар, сбил женщину и врезался в электроопору.
Пострадавшая именно ждала зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Сейчас ее госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшей уточняется. Патрульные выясняют обстоятельства аварии.
Источник: cheline.com.ua
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