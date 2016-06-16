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У жительницы Нежа похитили «газельки»
- Сегодня, 11:01
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2 февраля в 9:30 у жительницы Нежина неизвестные похитили автомобиль «Газель Рута» (желтого цвета), д.н.з. СВ3272АА и направились в сторону с. Хвылевка. В баке было около 50 литров горючего. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник.
В ходе розыска правоохранители установили местонахождение похищенного автомобиля на автодороге Нежин - Прилуки за с. В. Дорога. Также установили лицо, совершившее незаконное завладение. Им оказался ранее судимый 28-летний Даниил Иванов, житель м. Суми. Вора задержали в этот же день в 19.30. Он дал правдивые показания. Автомобиль изъят и возвращен владельцу.
В ходе розыска правоохранители установили местонахождение похищенного автомобиля на автодороге Нежин - Прилуки за с. В. Дорога. Также установили лицо, совершившее незаконное завладение. Им оказался ранее судимый 28-летний Даниил Иванов, житель м. Суми. Вора задержали в этот же день в 19.30. Он дал правдивые показания. Автомобиль изъят и возвращен владельцу.
Источник: cheline.com.u
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