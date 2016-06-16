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Потеря нашлась: черниговцы вернули телефон, затерянный в такси
- Сегодня, 12:03
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12 января Чернигова Анна Грищенко потеряла дорогостоящий мобильный в машине «Евротакси». Спохватилась почти сразу, начала звонить диспетчерам. Впрочем, по словам водителя такси, телефон в машине он не находил. Девушка заявила в полицию о потере мобильного. В течение почти двух недель ситуация не трогалась с места. Но после выхода сюжета дела с поисками телефона уже пошли веселее.
1 февраля девушке позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили телефон только в Нежине. На следующий день изъяли уже у новых владельцев и передали законной хозяйке. Правоохранители рассказали Ани телефон за это время прошел немало рук. Впрочем, мобильный вернули целехонек и невредимым. Более того: во время своих странствий телефон обзавелся новеньким стеклом и отремонтированной камерой. Радостному событию, возвращению важной вещи, Анна Грищенко обязан не только полиции, но и ЧЕline. Девушка считает: именно обнародования ситуации в СМИ помогло вернуть важную для нее вещь. «Уверена, если бы не видеосюжет, так оперативно не взыскали бы. Спасибо вам огромное! »- Анна Грищенко. Собственные источники нам сообщили, что в ситуации с потерянным и многократно перепроданным телефону таки причастен водитель такси. Но в полиции виноватых и не искали, ведь дело проходила как потеря, а не кража телефона. Впрочем, доводить дело до суда Анна Грищенко не собирается. А просто радуется тому, что смогла получить назад мобильный и восстановить на нем важные контакты и фотографии из жизни собственной семьи.
1 февраля девушке позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили телефон только в Нежине. На следующий день изъяли уже у новых владельцев и передали законной хозяйке. Правоохранители рассказали Ани телефон за это время прошел немало рук. Впрочем, мобильный вернули целехонек и невредимым. Более того: во время своих странствий телефон обзавелся новеньким стеклом и отремонтированной камерой. Радостному событию, возвращению важной вещи, Анна Грищенко обязан не только полиции, но и ЧЕline. Девушка считает: именно обнародования ситуации в СМИ помогло вернуть важную для нее вещь. «Уверена, если бы не видеосюжет, так оперативно не взыскали бы. Спасибо вам огромное! »- Анна Грищенко. Собственные источники нам сообщили, что в ситуации с потерянным и многократно перепроданным телефону таки причастен водитель такси. Но в полиции виноватых и не искали, ведь дело проходила как потеря, а не кража телефона. Впрочем, доводить дело до суда Анна Грищенко не собирается. А просто радуется тому, что смогла получить назад мобильный и восстановить на нем важные контакты и фотографии из жизни собственной семьи.
Источник: cheline.com.ua
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