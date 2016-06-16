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В секретных архивах ЦРУ есть упоминания о Черниговщине
- Сегодня, 12:32
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Всю пограничную полосу от Чернигова до Луганщины через Харьков американцы записали в третью зону, где уже можно ожидать определенного содействия спецназовцам. Украинское население здесь кое преобладает русское, но серьезных антисоветских настроений американцы не фиксировали.
Так считали аналитики ЦРУ в августе 1957 года в докладе под названием «Факторы сопротивления и зоны для действий специальных сил. Украина », которую недавно рассекретили и опубликовали. Работу на более двухсот страниц написала группа исследователей Джорджтаунского университета по заказу спецслужб. Она является полным анализом перспектив ведения антисоветской вооруженной борьбы в УССР спецподразделениями США для возможного антисоветского восстания.
Так считали аналитики ЦРУ в августе 1957 года в докладе под названием «Факторы сопротивления и зоны для действий специальных сил. Украина », которую недавно рассекретили и опубликовали. Работу на более двухсот страниц написала группа исследователей Джорджтаунского университета по заказу спецслужб. Она является полным анализом перспектив ведения антисоветской вооруженной борьбы в УССР спецподразделениями США для возможного антисоветского восстания.
Источник: cheline.com.ua
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