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Платежная дисциплина черниговцев стабильно высокая
- Сегодня, 14:01
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Благодаря обновленной программе жилищных субсидий уровень оплаты коммунальных услуг населением Украины сохраняется стабильно высоким. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Незначительные колебания наблюдались в последние три месяца прошлого года, что обусловлено необоснованно разосланными платежами за тепло. Правительство обязало теплоснабжающие организации их перечислить. По мнению министра социальной политики Украины Андрея Ревы, сегодня нет аргументированных оснований утверждать, что в Украине за последний год существенно снизился уровень оплаты коммунальных услуг. В частности это подтверждают отчетные данные лицензиатов НКРЕКП. По их информации, уровень оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению горячего водоснабжения за 2016 составляет 93%, что соответствует уровню оплаты в 2014-2015 гг. Министр еще раз напомнил, что обязанность поставщиков коммунальных услуг - отображать размер субсидии или переплату - сэкономленную субсидию - в коммунальных счетах. «Игнорировать» переплату и требовать у людей оплачивать услуги в полном объеме, шантажируя «отключить отопление» или «отрезать газ», у тепловиков или газовиков не имеет права. «Если семья воспользовалась своим законным правом и использовала сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа, то есть воспользовалась так называемой переплатой и не оплатила счет за отопление, водоснабжение или электроэнергию, это не может трактоваться поставщиками услуг как задолженность по оплате коммунальных услуг и не является основанием для отмены помощи », - отметил Андрей Рева. В то же время министр социальной политики подчеркнул: граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленной услуги с учетом размера назначенной субсидии, кроме одной единственной условии - наличии на лицевом счете переплаты. В случае, когда стоимость фактически использованной услуги в конкретном месяце меньше, чем обязательная доля расходов на оплату этой услуги, граждане платят ее фактическую стоимость.
Незначительные колебания наблюдались в последние три месяца прошлого года, что обусловлено необоснованно разосланными платежами за тепло. Правительство обязало теплоснабжающие организации их перечислить. По мнению министра социальной политики Украины Андрея Ревы, сегодня нет аргументированных оснований утверждать, что в Украине за последний год существенно снизился уровень оплаты коммунальных услуг. В частности это подтверждают отчетные данные лицензиатов НКРЕКП. По их информации, уровень оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению горячего водоснабжения за 2016 составляет 93%, что соответствует уровню оплаты в 2014-2015 гг. Министр еще раз напомнил, что обязанность поставщиков коммунальных услуг - отображать размер субсидии или переплату - сэкономленную субсидию - в коммунальных счетах. «Игнорировать» переплату и требовать у людей оплачивать услуги в полном объеме, шантажируя «отключить отопление» или «отрезать газ», у тепловиков или газовиков не имеет права. «Если семья воспользовалась своим законным правом и использовала сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа, то есть воспользовалась так называемой переплатой и не оплатила счет за отопление, водоснабжение или электроэнергию, это не может трактоваться поставщиками услуг как задолженность по оплате коммунальных услуг и не является основанием для отмены помощи », - отметил Андрей Рева. В то же время министр социальной политики подчеркнул: граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленной услуги с учетом размера назначенной субсидии, кроме одной единственной условии - наличии на лицевом счете переплаты. В случае, когда стоимость фактически использованной услуги в конкретном месяце меньше, чем обязательная доля расходов на оплату этой услуги, граждане платят ее фактическую стоимость.
Источник: cheline.com.ua
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