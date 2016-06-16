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Прогноз сурка, поиск врачей и желанная Европа: итоги за 2 февраля
- Сегодня, 14:32
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2 февраля отмечают День сурка. Согласно его прогнозу, зима задержится еще на 6 недель. Менские «сурки» солидарны в прогнозе. В Чернигове дачники много лет не могли договориться с чиновниками. На последней сессии горсовета произошло чудо.
Три подразделения Черниговского горсовета переехали на Кирпоноса, 9. Трагедия в ночном клубе. 22-летний черниговец в коме. Срочно нужна помощь. В общежитие Черниговского национального технологического университета для переселенцев завезли электроплиты и душевые кабины. Объединенные территориальные общины ищут компетентных врачей. Их обеспечат жильем, зарплатой и социальным пакетом услуг. Кто-то сглазил Нежинскую городскую центральную больницу. В течение многих лет здесь не задерживаются педиатры. Полиция поймала беглеца из Менской колонии. Он бежал к родителям. Черниговские правоохранители нашли водителя-убийцу, который стал причиной ДТП на Циолковского. В Моргуличи Черниговского района вырубают ничейный лес. Черниговщина помогает жителям Авдеевки. На Донетчину поедут 5 тонн дизельного топлива, свечи (15000), продукты питания (мясные и рыбные консервы), теплая одежда, медикаменты, средства гигиены и постельное белье. В Чернигове продолжается Кубок Украины по тяжелой атлетике. Спортсмены борются за путевки в Хорватию. Черниговцы мечтают посетить Европу. Кое-кто хочет и в Африку. В Чернигове в кинокультурному художественном центре имени Щорса продолжается концерт памяти Андрея Кузьменко (Кузьмы).
Три подразделения Черниговского горсовета переехали на Кирпоноса, 9. Трагедия в ночном клубе. 22-летний черниговец в коме. Срочно нужна помощь. В общежитие Черниговского национального технологического университета для переселенцев завезли электроплиты и душевые кабины. Объединенные территориальные общины ищут компетентных врачей. Их обеспечат жильем, зарплатой и социальным пакетом услуг. Кто-то сглазил Нежинскую городскую центральную больницу. В течение многих лет здесь не задерживаются педиатры. Полиция поймала беглеца из Менской колонии. Он бежал к родителям. Черниговские правоохранители нашли водителя-убийцу, который стал причиной ДТП на Циолковского. В Моргуличи Черниговского района вырубают ничейный лес. Черниговщина помогает жителям Авдеевки. На Донетчину поедут 5 тонн дизельного топлива, свечи (15000), продукты питания (мясные и рыбные консервы), теплая одежда, медикаменты, средства гигиены и постельное белье. В Чернигове продолжается Кубок Украины по тяжелой атлетике. Спортсмены борются за путевки в Хорватию. Черниговцы мечтают посетить Европу. Кое-кто хочет и в Африку. В Чернигове в кинокультурному художественном центре имени Щорса продолжается концерт памяти Андрея Кузьменко (Кузьмы).
Источник: cheline.com.ua
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