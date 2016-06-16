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Ветеран АТО доказал свое участие в боевых действиях на Востоке
- Сегодня, 15:02
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Сергей Проценко почти 60 лет, но с началом военных событий на Донбассе он без колебаний начал свою деятельность в качестве волонтера, а позже стал к оружию и защищал нашу землю от врага. Авдеевка, Красногоровка, Опытное - это еще не все места, где сдерживал врага боец.
Однако через нехватку определенных документов воин не смог подать проханняпроприсвоення статуса участника боевых действий в соответствии с установленным порядком. Как последний путь защиты своих прав, Сергей обратился в Деснянский районный суд города Чернигова, чтобы засвидетельствовать факт участия в боевых действиях. Рассмотрев все имеющиеся документы и свидетельства боевых побратимов, суд принял справедливое решение, установив участие бойца в антитеррористической операции на Востоке Украины. В дальнейшем это решение суда станет основой для выдачи удостоверения участника боевых и получения льгот и гарантий от государства. Игорь Березинский
Однако через нехватку определенных документов воин не смог подать проханняпроприсвоення статуса участника боевых действий в соответствии с установленным порядком. Как последний путь защиты своих прав, Сергей обратился в Деснянский районный суд города Чернигова, чтобы засвидетельствовать факт участия в боевых действиях. Рассмотрев все имеющиеся документы и свидетельства боевых побратимов, суд принял справедливое решение, установив участие бойца в антитеррористической операции на Востоке Украины. В дальнейшем это решение суда станет основой для выдачи удостоверения участника боевых и получения льгот и гарантий от государства. Игорь Березинский
Источник: cheline.com.ua/
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