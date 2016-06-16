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На Черниговщине вдвое увеличилось количество ДТП

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:50
  • Просмотров: 25
На Черниговщине вдвое увеличилось количество ДТПСегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%. Высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях. За минувшие сутки на дорогах Украины погибло девять граждан, травмированы - 60.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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