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На Черниговщине вдвое увеличилось количество ДТП
- Сегодня, 15:50
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Сегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%. Высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях. За минувшие сутки на дорогах Украины погибло девять граждан, травмированы - 60.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%. Высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях. За минувшие сутки на дорогах Украины погибло девять граждан, травмированы - 60.
Источник: cheline.com.ua
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